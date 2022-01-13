全国首批“天气气候景观观赏地”出炉 洛阳老君山景区入选

13日，记者获悉，中国气象服务协会日前公布了我国首批15个“天气气候景观观赏地”，洛阳老君山景区内的云海景观入选，成为河南省唯一入选的景区。
13日，记者获悉，中国气象服务协会日前公布了我国首批15个“天气气候景观观赏地”，洛阳老君山景区内的云海景观入选，成为河南省唯一入选的景区。
13日，记者获悉，中国气象服务协会日前公布了我国首批15个“天气气候景观观赏地”，洛阳老君山景区内的云海景观入选，成为河南省唯一入选的景区。
老君山海拔2217米，位于亚热带向暖温带的过渡区，雨过天晴或雪后天晴时云海就会出现，形成层积云、积雨云、卷云等等不同种类的云海，道观金顶、云景天路是云海的最佳观赏地，放眼望去，云遮千里，雾锁万峰，犹如站在碧波万顷的汪洋大海之中。
据了解，“天气气候景观观赏地”征集活动由中国气象服务协会于2021年发起，旨在“发现气象之美、丰富旅游资源”，以气象景观资源助力旅游经济发展。经过自愿报名、形式审查和专家评审等程序，首批评选出15个“天气气候景观观赏地”。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 侯豫炯 文/图/视频)
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