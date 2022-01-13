洛阳市体育中心周边拟规划建设公共停车场

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳市体育中心四周为何设置收费道闸，所收费用归谁所有？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳市体育中心四周为何设置收费道闸，所收费用归谁所有？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳市体育中心四周为何设置收费道闸，所收费用归谁所有？
对此，市体育局回复：洛阳市体育中心是以体育为主题，集体育竞赛、训练、健身、休闲、娱乐和游览为一体的大型体育活动场所。近年来，体育场周边内部道路车辆停放秩序混乱，并且有部分房车、僵尸车长期占据停车位，严重影响广大市民健身休闲娱乐停车需求。为了更好的给市民提供健身休闲娱乐场所，拟在体育场周边规划建设收费公共停车场，所收费用全部上缴市财政，用于维修维护停车场、周边道路及改善健身环境。拟报请上级部门批准后，按照洛阳市停车场管理条例进行管理。
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