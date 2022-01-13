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绷紧“防诈”弦 警银联手堵案件——建行洛阳分行新安支行堵截一起电信诈骗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.13 10:29

　　“阿姨，您给他汇款具体做什么投资呢？”

　　“这个你不用管，我们都是熟人了……”

　　5月10日，下午14:25，建行新安支行大堂经理郭园园在为老年客户刘阿姨办理1800元存款后，当阿姨向其询问如何进行微信转账时，引起小郭的注意。

　　针对阿姨述说的情况，处于职业敏感，郭经理认为是一起电信诈骗案，于是，小郭并询问其是怎样认识收款人的，具体投资什么项目等，阿姨显得耐烦的样子，可是，小郭还是劝阻老人先不要盲目相信别人介绍的理财，以免上当受骗，造成资金损失。同时告知阿姨，网络投资平台鱼龙混杂，真假难辨，正规的投资理财不会要求投资人向其他个人帐户转账的。但刘女士仍坚持要转账。

　　在劝阻无果的情况下，郭经理立即向支行营业部主任报告客户的情况。营业部主任一边亲自安抚住客户，要注意资金安全，并将其领到客户经理室，端上茶水，再次详细了解客户要求汇款的详细情况，断定客户已经上当了，一边安排人员与新安县反诈中心联系，共同堵截制止这起电信诈骗案件。

　　14:55，新安县反诈中心工作人员及时赶到建行新安支行，了解了客户的相关情况后，要求客户停止向疑似诈骗账户转账汇款，经过银行和反诈骗中心人员再三做工作，刘女士这才意识到己被骗了，刘女士说，近期她向多个网上的理财平台累计汇款5万余元，其中获利不足100余元，这次幸亏建行工作人员的和反诈骗中心人员的劝阻及时，才避免了她更大的损失。

　　目前，此案己由新安县反诈中心和警方进行侦破。

　　建行工作人员提醒：当前，“网络交友诱导投资、赌博诈骗”多发高发，各种婚恋、交友的网站、APP、小程序成为骗子的温床，不管多光鲜亮丽的网络人设都可能是虚构的。凡是网友声称有内幕、有渠道，可以低投入高回报的都是诈骗。不要有“贪图小便宜”“轻轻松松赚大钱”的心理，不要轻信所谓的高额回报，不要轻易点击陌生链接，防止掉入犯罪分子预设的陷阱，保护好自己的资金安全。
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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