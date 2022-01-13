男子刷单被骗2000余元？机智民警发现事情没那么简单

日前，一男子在洛阳火车站附近报警称遭遇了刷单诈骗，损失2000余元，然而面对民警调查，该男子支支吾吾，手机上也没刷单痕迹，民警发现此事并不简单。

日前，一男子在洛阳火车站附近报警称遭遇了刷单诈骗，损失2000余元，然而面对民警调查，该男子支支吾吾，手机上也没刷单痕迹，民警发现此事并不简单。

3日凌晨5点多，西工公安分局车站治安派出所所长尤宇曾接到一起报警称，一男子刷单被骗。他在洛阳火车站附近某酒店见到报警人李某，对方支支吾吾说不清被骗过程，加上李某手机上没有刷单痕迹，引起他的怀疑。在他追问下，李某改口称是“交友”被骗。

民警得知，李某20岁出头，当日凌晨2点多乘坐火车到达洛阳，在一交友软件上认识一网友，对方称可以上门提供特殊服务。为寻求刺激，李某与对方谈妥了价格。随后，对方让他先转过去668元保证金，事后退还，他没有多想，按照指示操作。接下来，对方又以安全金、定金等为由，让他继续转钱，他累计转了4笔，共计2000余元。

“李某始终不见人上门，也联系不上对方，感觉被骗。”尤宇曾说，李某知道招嫖属于违法行为，便谎称刷单被骗。鉴于交易并未进行，他对李某进行了批评教育。目前，此案仍在进一步调查。

尤宇曾说，此类诈骗时有发生，去年4月，曾有一名男子被骗近20万元。民警提醒，卖淫嫖娼本身属于违法行为，不法分子借机行骗，希望大家洁身自好，不要掉进骗子的圈套。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋)