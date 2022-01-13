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2021年度全市检察机关创新品牌综合评审会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2022.05.13 11:17

　　5月12日，洛阳市人民检察院组织召开2021年度全市检察机关创新品牌综合评审会。市委政法委、市中院、市公安局、市司法局等单位有关方面负责人应邀担任评委，市检察院党组书记、检察长吴志军出席评审会，市检察院党组成员、专职检委、各部门负责人以及参评单位代表参加评审会。

 

　　创新是引领发展的第一动力，打造创新品牌，是破解发展瓶颈、赢得发展主动的重要抓手。2020年起，市检察院党组决定，每年组织开展一次全市检察机关创新品牌评选活动，通过品牌创新评选，持续推出一批可复制、可推广的特色亮点做法，推动新时代洛阳检察工作向更深层次、更高水平迈进。

　　2021年度全市检察机关共申报创新品牌25个，立项创新品牌17个，经专业初评后，有9个创新品牌进入综合评审环节。

　　评审现场，9个参评单位分别结合PPT或短视频，围绕创新品牌的重要程度、突破程度、效益程度逐一进行介绍陈述，并现场答辩。在问答过程中，专家评委对创新品牌进行交叉轮流提问。

　　经过紧张有序地品牌陈述、提问答辩、现场打分等程序，主持人当场公布了9个创新品牌的综合评审得分。整个评审过程，由市纪委监委驻市院纪检监察组、市院检务督察处全程监督。

　　“创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。”市委政法委政治部副主任张永伟表示，本次创新品牌综合评审会，展示出了检察机关在服务大局、司法为民、强化法律监督等方面的一系列创新做法和成效。在下一步工作中，检察机关要以贯彻落实中央《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》为牵引，紧紧围绕“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”总体目标，切实转变司法理念，着力加强法律监督，推动为大局服务、为人民司法不断取得新成效。

　　此次综合评审结果，经市检察院党组会研究后，将产生全市检察机关2021年度创新品牌奖、提名奖和组织奖。（通讯员 滕中剑/刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁 ]
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