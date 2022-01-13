洛阳特警开展跨区域防汛救援应急拉动演练

11日，洛阳市公安局特警支队组织全市特巡警系统开展跨区域防汛救援应急拉动演练，提升防汛救灾应急处置能力。
11日，洛阳市公安局特警支队组织全市特巡警系统开展跨区域防汛救援应急拉动演练，提升防汛救灾应急处置能力。
11日，洛阳市公安局特警支队组织全市特巡警系统开展跨区域防汛救援应急拉动演练，提升防汛救灾应急处置能力。
当天，演练模拟洛河宜阳段发生漫堤重大险情后，洛阳市公安局指挥中心紧急调动全市特巡警系统150名警力前往参与防汛救援任务。根据指令，洛阳市特警支队组织宜阳、洛宁、新安、偃师、孟津等地巡特警大队警力携带相关防汛救援装备器材，在2小时内全部警力迅速到达宜阳集结点，统一赶赴险情河段。
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