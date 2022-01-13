事业编制！洛阳职业技术学院公开招聘教师35名

昨日，洛阳职业技术学院官网发布公告，拟面向社会招聘教师35名。具体内容如下：

洛阳职业技术学院2022年公开招聘教师实施方案

为进一步提升洛阳职业技术学院的办学水平，加强师资队伍建设，更好服务洛阳产业转型升级发展，经洛阳市委机构编制委员会办公室备案，学校决定面向社会公开招聘教师。根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》和《河南省事业单位公开招聘工作规程》要求，我校拟面向社会招聘教师35名。结合我校实际，现制定实施方案如下：

一、学校简介

洛阳职业技术学院位于千年古都、牡丹花城、丝路起点洛阳，是洛阳市政府举办和管理的一所公办全日制普通高等职业院校。学校东望夏都遗址，西览龙门石窟，南依万安山麓，北临伊洛河畔，主校区位于洛阳市伊滨区科技大道6号，另有高新、西工、瀍河等校区，总占地面积近2800亩，教学仪器设备价值1.5亿元，馆藏图书104.22万册，校外实习实训基地153个。拥有直属附属医院1个，教学附属医院2个。目前在校生23000余人。

学校是河南省首批高水平职业院校和高水平专业群建设单位、河南省优质高等职业院校、河南省职业教育特色院校、河南省卫生教育工作先进单位、河南省文明校园、河南省“五四红旗团委”，河南省中小学社会实践教育基地，国家职业技能鉴定机构。

学校紧密对接地方产业经济发展需求，专业结构持续优化。坚持“立足洛阳市、服务都市圈、建好双高校、助力新引擎”的办学定位，按照“巩固提升医科、做大做强工科、打造特色人文社科”的专业建设思路，突出职业教育类型特点，开设有医药卫生、装备制造、财经商贸、文化艺术等11大类56个专科专业，聚焦河南省“十大战略”和洛阳市经济产业发展，重点打造智能制造、智慧养老、文物考古、文旅融合、宠物与人类健康等专业群，实现专业发展助推产业发展的目标。

学校坚持引培并举，师资队伍不断加强。现有专任教师844人，博士学历教师22人，硕士学历教师456人，国家万人计划教学名师、河南省领军人才、省级高层次B类人才、河南省高层次人才特殊支持“中原千人计划”中原领军人才各1人，享受国务院特殊津贴2人，享受省级特殊津贴1人，省级拔尖人才、省级高层次C类人才2人，国家级非物质文化遗产代表性传承人1人，省级非物质文化遗产代表性传承人1人，省级教学名师2人，河南省职业教育专家3人，河南省教育厅学术技术带头人8人，河南省教育厅优秀教育管理人才2人，全国五一巾帼标兵、省级科技创新领军人才1，中原大工匠1人，河洛大工匠2人，洛阳市优秀专家、洛阳市学术技术带头人、洛阳市优秀青年科技专家40余人。