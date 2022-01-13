大运河“搬进”展厅里 沉浸式“畅游”真过瘾

隋唐大运河文化博物馆开馆在即，目前，该馆内部装修基本完成，布展工作正有序进行。场馆内部是啥样子？展厅里有啥看点？跟着洛报融媒记者先睹为快吧！

“洛阳运河一号”古沉船 资料图

隋唐大运河文化博物馆开馆在即，目前，该馆内部装修基本完成，布展工作正有序进行。场馆内部是啥样子？展厅里有啥看点？跟着记者先睹为快吧！

螺旋步梯颇具“网红”潜质 巨型浮雕带来视觉震撼

走进隋唐大运河文化博物馆，首先来到了空间开阔的游客大厅，大厅西侧设有一面巨幅玻璃幕墙，太阳光透过玻璃洒进大厅，也照亮了置于大厅东侧的一艘大型古船模型。在大厅南侧，一条螺旋形步梯被数十根钢缆吊着，营造出“悬空”之感，颇有“网红打卡地”的潜质。

古代中国为什么开凿运河？隋唐大运河经历了哪些变迁？一场文物对话的历史之旅，从“国运泱泱——隋唐大运河文化展”基本陈列开启。

走进位于一层的基本陈列展厅，首先映入眼帘的是布满三面墙体、高约15米、总面积约1000平方米的巨型浮雕作品《国脉》，它是目前国内博物馆最大尺寸的浮雕作品。浮雕中还镶嵌着模拟运河形态的LED屏幕，屏幕上放映着运河之上千帆驶过的动画视频。

巨大的浮雕作品加上流动的运河屏幕，向观众展示了隋唐大运河以洛阳为中心，北至涿郡(今北京)、南至余杭(今杭州)，贯通海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系的整体风貌，呈现出十分震撼的视觉效果。

大运河“搬进”展厅 诸多文物首次亮相

穿过序厅，就来到了“国运泱泱——隋唐大运河文化展”基本陈列展厅。该展览共分为“天工国运，一统中华”“千年运河，万物通济”“隋唐盛世，国运繁华”“古今辉映，源远流长”4个部分，讲述由隋唐大运河带来的都市繁荣和文化交流，展示位于隋唐大运河中心的洛阳的城市地位及大运河开凿的背景和技术成就，展现大运河这一人类的杰出创造及其所蕴含的独特价值。

记者在现场看到，基本陈列布展工作正在有序进行，部分展柜里已经摆好了种类丰富的文物，展示了隋唐时期人们的日常生活、丧葬习俗，以及房屋建造、水利设施建设取得的技术成就。

隋唐大运河文化博物馆副馆长曹琥介绍，“国运泱泱——隋唐大运河文化展”展线上的文物有近千件，其中不少是首次亮相，比如回洛仓刻铭砖、“洛阳运河一号”古沉船等。

此外，有别于“文物＋讲解”的传统展览形式，该展不以文物数量取胜，而是试图将隋唐大运河整体“搬进”展厅。在这里，游客不仅能近距离观察、触摸从古洛河河道中打捞出的“洛阳运河一号”古沉船，还能走近从原洛阳棉纺织厂厂址整体搬迁来的隋唐时期粮食仓窖遗址，更能走进精致复原的新潭码头，与历史“对话”。

展厅一角 洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 摄

在沉浸式互动体验空间开启“一粒米的漕运之旅”

走进二层展厅，文物展柜明显变少，取而代之的是满墙的“诗画运河”手绘壁画和人工搭建新潭码头、南市等复原场景，让人身临其境地感受运河沿岸的繁忙景象。

二楼展厅外的一面高墙上，安装着一段长30米、高10米，总面积300平方米的古汴河河道剖面，在河道剖面上，粗糙的淤土块中夹杂着不少石块、瓦砾、瓷片、动物骨骼等，这些来自不同年代的沉积物，成为运河河道不断变迁的“时间密码”，向参观者展示大运河的历史变迁。

漕运是隋唐大运河的重要功能之一，来自江南的丰富物产如何摆上皇帝的餐桌？位于场馆三楼的“一粒米的漕运之旅”沉浸式体验空间给出了答案。

在这里，游客可沿着脚下的“运河”走向，逐步了解漕运征收、运输、抵达3个不同场景的故事。整个过程以环幕影院、互动游戏、语音问答等形式展示沿线城市风貌、河工技术、漕运制度改革、仓储方式等。

旅途的最后，“城与运”沉浸式环幕影片作为尾声，将隋唐大运河沿线的一个个城市串联起来，生动展现城市与运河的千年邂逅。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 马国哲）