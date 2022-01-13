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叶军：将轴承视作艺术品 成就高端轴承的“中国创造”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.13 08:50

　　“别人说轴承就是一个铁疙瘩，我看它是件艺术品。”12日，记者在国创(洛阳)轴承产业技术研究院有限公司见到该公司总经理叶军时，他正与技术人员谈论项目实施方案。

　　为了制造出高端的“艺术品”，叶军在轴承行业一干就是38年。他带领团队为轴承行业注入原创技术，公司专利产品远销海外，成就了高端轴承的“中国创造”。

　　叶军在涧西长大，身处老工业基地，“小时候见到拖拉机、巨大轴承是最开心的事情……”1980年，叶军考入洛阳工学院，作一名工程师为“四化”出力是他的最初理想。

　　1984年，叶军大学毕业后进入洛阳轴承研究所。他主动穿上工作服钻进车间开机器，从开始的“偷窥”到缠着老师傅手把手教，从铁屑划伤手指到熟练操作各种机器，用一年半时间练就了娴熟技能，积累了丰富实操经验。

　　之后，凭着严谨求实的科研精神和在国家级研究所积累的技术经验，叶军从规范轴承制造工艺入手，引领企业轴承制造走向规范化、系统化、制度化。他先后参与了长征火箭、资源卫星配套精密轴承等重点项目的研发工作，带领团队攻克多个国家重大“卡脖子”问题。

　　2019年，叶军与合作伙伴创立国创(洛阳)轴承产业技术研究院有限公司。

　　“公司创立初期经历了一段迷茫期。”叶军说，他凭借自身技术优势及对国内外轴承产业动向的了解，带领技术人员打破传统设计理念和管理模式，缩短开发周期，减少研发费用，提升产品精度，顺利打开了国内市场。

　　“我们企业的使命就是‘合伙搞创新’，突破制约中国轴承产业升级的共性难题，这也是我的使命。”叶军说，近年来，他带领团队致力于高铁轴承研究，“虽然一直没有‘上车’，但搞科研要有耐得住寂寞、静待花开的执着”。

　　说起洛阳正在建设青年友好型城市，叶军说，他作为科研企业的带头人，要带领企业为年轻人搭建能让他们“起飞”的平台，让他们带着梦想起飞……（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈昕）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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