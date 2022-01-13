洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新伊大街一路口可否加装红绿灯? 有关部门：建议行人由安全路口绕行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.05.13 08:48

　　“洛龙区新伊大街钱江路口附近有小学和幼儿园，但高峰期车流量大，存在安全隐患，建议要么建天桥，要么加装红绿灯。”近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”频道反映。

　　昨日7时40分，记者实地走访新伊大街与钱江路交叉口，该路口距离开元大道约200米。当时正是上学高峰，家长、学生在东西方向等待过马路，而南北方向车辆较多，比较混乱。执勤人员疏导后，混乱情况稍有缓解。

　　记者了解到，路口东侧不远处便是洛龙区开元小学和开元幼儿园。市民李女士说，这是她每天接送孩子的必经之路，过马路时常常胆战心惊。“有交警时会好一些，但路口与新伊大街高架相连，南北向车流量大，交警有时只能管住一侧的车辆，另一侧道路还是会出现人车混乱情况。”李女士说，近日，她还目睹了两起交通事故。

　　“以前，路口东西向没有隔离护栏时，交通状况更混乱。”市民宋先生说，东西向加装了隔离护栏后，情况有好转，但高架上不时有大车经过，还是存在安全隐患。

　　“这里设置了早晚高峰执勤岗，每天7:30至8:30，17:40至18:15都有人在此疏导交通。”路口执勤人员说，在未加装隔离护栏之前曾设置过临时红绿灯，但高峰时段行人闯红灯情况严重，交警部门还收到不少司机投诉，人不让车、车不让人，更易形成双向堵塞。目前，市民的相关诉求已向上级部门反映。

　　随后，记者向市交警支队控制调度中心、安乐交巡大队等单位咨询相关进展情况。有关负责人表示，他们将持续关注此路口交通状况。

　　“经与相关部门联系，按照新伊大街道路设计规划，该路口应为全封闭状态。目前我们采取的是变通应急措施，暂时将隔离护栏开口、设置斑马线保障行人通行。按照规划，将适时对该路口进行全封闭。”该负责人说，在此期间，他们先通过安排早晚高峰执勤岗维护通行安全。此外，该路口处于新伊大街上下高架桥引线位置，根据通行规则，不宜设置红绿灯。随着周边道路通行条件完善，建议今后行人由开元大道口、高架桥下等安全路口绕行。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
        初夏，正是出游好时节。若是逛腻了知名景区，不妨到一些景美人少的地方赏景休闲。今天，我们向您推荐一处可...
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！洛阳人戴口罩指南
  • 沉浸式体验盛唐风情！梦唐阁沉浸式体...
  • 发展桑蚕产业 助力乡村振兴【组图】
  • 隋唐大运河文化博物馆内部有何亮点？...
  • 宜阳县樊村镇：发展中药材种植 土里生...
  • 最新！洛阳市公布2931个就业见习岗位
  • 事业编制！洛阳职业技术学院公开招聘...
  • “四大工程”25条措施！洛阳加快推动...
  • 洛阳市委召开会议部署巩固拓展脱贫攻...
  • 65岁的卢凤霖：部队服役42年 选择留在...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育特长生专业考试测试时间为5月21日
    衡山路正进行箱涵施工，6月底全部工程结束
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    只此青绿

    清理垃圾

    洛南新区风光

    老城掠影
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605