新伊大街一路口可否加装红绿灯? 有关部门：建议行人由安全路口绕行

“洛龙区新伊大街钱江路口附近有小学和幼儿园，但高峰期车流量大，存在安全隐患，建议要么建天桥，要么加装红绿灯。”近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”频道反映。

“洛龙区新伊大街钱江路口附近有小学和幼儿园，但高峰期车流量大，存在安全隐患，建议要么建天桥，要么加装红绿灯。”近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”频道反映。

昨日7时40分，记者实地走访新伊大街与钱江路交叉口，该路口距离开元大道约200米。当时正是上学高峰，家长、学生在东西方向等待过马路，而南北方向车辆较多，比较混乱。执勤人员疏导后，混乱情况稍有缓解。

记者了解到，路口东侧不远处便是洛龙区开元小学和开元幼儿园。市民李女士说，这是她每天接送孩子的必经之路，过马路时常常胆战心惊。“有交警时会好一些，但路口与新伊大街高架相连，南北向车流量大，交警有时只能管住一侧的车辆，另一侧道路还是会出现人车混乱情况。”李女士说，近日，她还目睹了两起交通事故。

“以前，路口东西向没有隔离护栏时，交通状况更混乱。”市民宋先生说，东西向加装了隔离护栏后，情况有好转，但高架上不时有大车经过，还是存在安全隐患。

“这里设置了早晚高峰执勤岗，每天7:30至8:30，17:40至18:15都有人在此疏导交通。”路口执勤人员说，在未加装隔离护栏之前曾设置过临时红绿灯，但高峰时段行人闯红灯情况严重，交警部门还收到不少司机投诉，人不让车、车不让人，更易形成双向堵塞。目前，市民的相关诉求已向上级部门反映。

随后，记者向市交警支队控制调度中心、安乐交巡大队等单位咨询相关进展情况。有关负责人表示，他们将持续关注此路口交通状况。

“经与相关部门联系，按照新伊大街道路设计规划，该路口应为全封闭状态。目前我们采取的是变通应急措施，暂时将隔离护栏开口、设置斑马线保障行人通行。按照规划，将适时对该路口进行全封闭。”该负责人说，在此期间，他们先通过安排早晚高峰执勤岗维护通行安全。此外，该路口处于新伊大街上下高架桥引线位置，根据通行规则，不宜设置红绿灯。随着周边道路通行条件完善，建议今后行人由开元大道口、高架桥下等安全路口绕行。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜)