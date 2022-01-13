强化法治保障压实监管责任 着力实现生态环境全面优化提升

11日，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君带领检查组深入宜阳县、涧西区，实地检查《中华人民共和国环境保护法》贯彻执行情况。

11日，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君带领检查组深入宜阳县、涧西区，实地检查《中华人民共和国环境保护法》贯彻执行情况。

检查组先后查看了洛阳黄河同力水泥有限责任公司环境治理项目、鹿角岭石灰石矿山生态修复治理项目、青岛啤酒(洛阳)有限公司与污水处理厂协同处置项目、香鹿山镇赵老屯村和盐镇乡南洼村农村环境综合整治项目、洛阳环洛再生能源有限公司垃圾焚烧发电项目、涧河治理和雨污分流项目，并到涧西区空气质量监测站实地检查。每到一处，检查组都认真听情况、看现场，对扎实做好相关工作提出要求。

王琰君强调，要强化法治保障，紧扣法律要求，聚焦主要问题，坚持以高质量法治推进污染防治和生态环境保护。要压实监管责任，全面落实国家、省、市减污降碳要求，不断提升监管力度、深度，确保全天候无死角监管。要确保精准施策，企业要抓好环保技改升级、优化运输结构、走绿色发展之路，矿山治理要形成平面和断面立体修复、生态和惠民统筹推进的格局，农村环境整治要推动公共设施由主城区向农村延伸、管理向农村渗透。要注重工作统筹，统筹推进水、大气、土壤污染综合治理、源头治理，着力实现生态环境全面优化提升。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 梁火砺）