“科学礼包”进校园 爱心助残暖人心

11日，在第三十二次全国助残日到来之际，市青少年科技教育协会为市特殊教育中心学校捐赠了120套“科学礼包”。
11日，在第三十二次全国助残日到来之际，市青少年科技教育协会为市特殊教育中心学校捐赠了120套“科学礼包”。
11日，在第三十二次全国助残日到来之际，市青少年科技教育协会为市特殊教育中心学校捐赠了120套“科学礼包”。礼包内装有10余种科学小实验材料，它们将作为视障、听障学生的实验课器具。该校校长彭宏涛表示：“特教学校的很多学生都看不到或听不到，对于他们来说，探索世界的方式多是通过双手，多做实验能提升动手能力，对他们的学习、生活有很大帮助。”（洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒 通讯员 梁欣欣 摄影报道）
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