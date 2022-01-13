洛阳市红十字会两个公益项目引来爱心如潮

昨日，记者获悉，“5·8人道公益日”活动期间，市红十字会两个公益项目，3天时间引来众多爱心人士及单位参与，共募集善款29.577万元。 昨日，记者获悉，“5·8人道公益日”活动期间，市红十字会两个公益项目，3天时间引来众多爱心人士及单位参与，共募集善款29.577万元。 此次“5·8人道公益日”活动期间，我市众多爱心人士在朋友圈、微信群分享洛阳红十字会“洛阳救在身边”“洛阳人道救助计划”公益项目，用善心、善举汇聚成爱的海洋。其间，三大运营商、河南省体育彩票管理中心洛阳分中心、市牡丹红十字志愿服务中心等爱心单位、企业也助力善款募集。3天时间内，相关公益项目累计引来16291人次参与，募集善款29.577万元(其中获得配捐4.1539万元)。 市红十字会相关负责人介绍，相关捐赠情况接受审计和社会监督，会严格按照“救在身边”“红十字人道救助计划”项目要求，用于我市大病儿童人道需求关怀、生存生活困难救助、救援救灾等。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 田苏辉）