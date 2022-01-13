站稳群众立场 化解信访突出问题 营造和谐稳定的政治社会环境

昨日，市政协主席杨炳旭带领相关部门负责人到瀍河区调研信访稳定工作，推动信访工作部署在基层落到实处。 昨日，市政协主席杨炳旭带领相关部门负责人到瀍河区调研信访稳定工作，推动信访工作部署在基层落到实处。 在瀍河回族乡党群服务中心，杨炳旭听取了相关单位对信访案件办理情况的汇报，与有关部门负责同志一同分析研判，现场研究问题解决路径，要求高度重视群众信访问题，加强跟踪督办，确保问题早日解决，为群众排忧解难。 杨炳旭强调，信访突出问题，事关群众切身利益，事关社会和谐稳定。各级各部门要提升政治站位，坚持人民至上，站稳群众立场，强化主体责任，转变工作思路，抓好责任落实，将做好信访工作作为取信于民和推动经济社会发展的重要途径。要突出工作重点，聚焦群众关注度高、反映强烈的重复信访事项，依法依规制定工作方案，坚持多措并举，做到实事求是，真正把矛盾化解在基层，不断夯实基层治理基础。要健全体制机制，完善联席会议制度，做好统筹谋划，推动分包责任与分管责任紧密结合，成立工作专班，做到问题不化解、专班不解散，确保信访难题“真破解”，切实维护好群众的根本利益。要强化组织领导，加强基层党组织建设，充分发挥其战斗堡垒作用，利用好政协“有事好商量”协商议事平台，发挥乡政协工作召集人和政协委员职能作用，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，千方百计为群众排忧解难，推动信访突出问题化解，维护和谐稳定的政治社会环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 冯波）