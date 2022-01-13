用好法律武器 发挥好人大职能作用 努力解决好群众关注的生态环境问题

昨日，市人大常委会主任吴中阳带领检查组深入新安县、孟津区，实地检查《中华人民共和国环境保护法》贯彻执行情况。 昨日，市人大常委会主任吴中阳带领检查组深入新安县、孟津区，实地检查《中华人民共和国环境保护法》贯彻执行情况。 检查组先后来到义煤集团洛阳宏升煤业矿山生态修复治理项目现场、河南大有能源股份有限公司新安煤矿、洛阳香江万基铝业有限公司、涧河风光带安乐段、中再生洛阳投资开发有限公司、西霞院街道郭庄村、孟津区空气质量监测站、二道河水环境综合治理提升项目现场，对相关县区和企业贯彻落实环境保护法情况进行逐一询问、认真详细查看。 吴中阳强调，各级政府、各级环保部门要充分认识环境保护法执法检查的重要意义，严格按照市委要求，深入打好污染防治攻坚战，推动配套制度改革创新，运用法治方式巩固和深化污染防治攻坚战成果。要紧扣法律规定，逐条逐项检查法律制度是否有效落实、法定职责是否切实履行、法律责任是否严格追究，真正用好法律武器，发挥好法治威力。要坚持问题导向，在找准问题的基础上深入研究、查清病灶、跟踪监督整改，推动在法治轨道上防治污染、保护生态环境和人民生命健康安全。要坚持协同联动，强化政府监管责任，压实企业主体责任，确保法律规定的各项制度和中央、省委、市委关于污染防治攻坚战的各项措施落实到位。要深入开展法治宣传教育，织牢织密生态环境保护的法治防线，确保执法检查取得实效。要践行全过程人民民主理念，充分发挥人大代表察民情、汇民意、聚民智的优势和作用，努力解决好群众关注的生态环境问题，不断提升我市生态环境保护和绿色发展水平。 侯占国等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 曹国丽）