女儿悉心照料母亲 将母亲从“重症监护室老人”变为村里最长寿老人

在偃师区高龙镇赵寨村，99岁的任萍可是个“名人”，不仅因为她是近些年村里最长寿的“老寿星”，还因为她有个孝顺的女儿。8年前她女儿用日夜悉心照料将她从死亡线上拉了回来。

在偃师区高龙镇赵寨村，99岁的任萍可是个“名人”，不仅因为她是近些年村里最长寿的“老寿星”，还因为她有个孝顺的女儿。8年前她女儿用日夜悉心照料将她从死亡线上拉了回来。

近日，记者来到任萍家中时，她正躺在床上，阳光洒进屋子，把她的脸映得红扑扑的。“娘，咱们擦擦嘴啊，我轻轻的。”说话的正是任萍的女儿、今年76岁的张贵芝。张贵芝每天起床后的第一件事就是用棉签蘸水为母亲清理口腔，“睡了一晚上，嘴里有痰，得及时清了，不然吃不成饭。”张贵芝说。任萍躺在床上，虽然说不出话，但很配合地张着嘴。

张贵芝是家里的老大，她还有4个妹妹。张贵芝结婚后，由于老公家在外地，所以她和老公住在了张贵芝家。“后来父母年纪大了，我们住一起也方便照顾他们。”张贵芝说，妹妹们陆续出嫁，父亲走得早，陪伴母亲成为她的首要任务。

天有不测风云，一向身体不错的任萍在91岁那年身体每况愈下。“突然有一天，俺娘昏迷不醒，还发烧，医生说肺部有问题。”张贵芝说，当时母亲直接住进了重症监护室，“医生都说没希望了，让我们做好思想准备”。

把母亲接回家后，张贵芝姐妹几个没有放弃希望。“因为我和俺娘住一起，照顾着更顺手，妹妹们也都来帮忙，天天往家里带东西。”张贵芝说，那时母亲不能吃东西，需要鼻饲，为了给母亲补充营养，她每天在粥里加入牛奶、肉、蔬菜，然后用料理机打碎喂给母亲；担心母亲长褥疮，她每晚都睡在母亲身旁，时不时给母亲翻身；母亲总是攥着拳头，她专门做了一个毛线球，塞在母亲手里。就这样过了一个多月，母亲的面色渐渐红润起来，吞咽功能也逐渐恢复。

看着母亲的状态一天天好起来，张贵芝信心更足了。她经常用围巾把自己和母亲绑在一起，然后把母亲抱到轮椅上，推到院子里晒太阳。“别人都说我也是老太太了，还敢再抱个老太太？”她红着眼眶说，“能让俺娘舒服点儿，我就不觉得累。”

8年来，张贵芝和母亲同床共枕，形影不离。在张贵芝的精心照顾下，母亲的病情没有进一步恶化，在村子里，这也成了一件稀罕事。“在俺们村，任谁提起张贵芝，都要竖起大拇指。”村民高现毅激动地说。

如今，病床上的老娘成了张贵芝生活里的全部。“大姐伺候俺娘真是没话说，是我们的榜样。”张贵芝的二妹张巧枝心疼地说，有时她会专门买点儿奶粉给张贵芝，可张贵芝自己不舍得喝，都留给了母亲。近两年，张贵芝的身体不太好，有几次因头晕住院，“我们姐妹几个都让她别操心家里的事，但她还是不放心，偷偷从医院跑回家看看俺娘。”张巧枝说。

“从前，俺娘把我们5个养大，从没说过一声苦，现在轮到我伺候她，我也不觉得苦。”张贵芝说，“我这个年纪还能有老娘，是最自豪的事。”

洛阳城里敬老孝亲的人和事，都将成为《孝贤正能量》栏目报道的主角。诚邀社会各界提供线索，让我们一起努力，把洛阳的“孝贤正能量”传唱开来！

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（洛报融媒·洛阳网记者 王雨 杨凤轩 通讯员 牛朝霞 陈鹏飞）