后续报道：车棚内建筑垃圾已清走 充电设施将择期安装

“您好，今天早上，我看到我们小区车棚处的垃圾已经开始清理了，感谢纱厂西路社区、晚报的努力和关注。”11日一大早，家住银河苑小区的居民朱女士告诉记者，小区内倒塌的车棚垃圾正被清走，干净了许多。

“您好，今天早上，我看到我们小区车棚处的垃圾已经开始清理了，感谢纱厂西路社区的努力和关注。”11日一大早，家住银河苑小区的居民朱女士告诉记者，小区内倒塌的车棚垃圾正被清走，干净了许多。

9日，银河苑小区居民反映了小区旧车棚出现部分倒塌一事，希望社区尽快帮忙协调重建车棚、安装充电设施（详情《计划重建的车棚为何没动静？社区：和部分居民不当行为有关，将协调重建车棚》）。经记者实地走访了解到，车棚部分倒塌跟天气原因及人为拆除因素有关，导致社区此前协调的第三方公司以置换方式免费重建车棚一事搁浅。

“我们第一时间向上级部门汇报了情况，街道协调工作人员已将倒塌车棚及周边垃圾全部清理，安全隐患已经消除。”昨日，纱厂西路社区有关负责人说。

该负责人说，目前经与去年新进驻该小区的物业公司协调，物业公司与郑州一家充电设施企业已初步达成合作意向，待疫情形势缓和，择期进行安装。关于重建车棚一事，他们计划尝试通过老旧小区改造项目或跟物业公司协调来实现。工作人员在沟通中发现，该小区居民与新物业公司之间还处于磨合期，希望居民能够转变观念，配合物业公司积极缴物业费，物业公司也积极提供相应的服务。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）