在发力“三项重点工作”中推进战略落地——以“十大战略”托举建强副中心、形成增长极之二

中电光谷(洛阳)数字经济产业园重磅落户，瞄准数字经济等风口产业加快布局新赛道；周山大道下穿开元大道隧道通车，城市交通品质再提升；洛宁县赵村镇土桥村芍药含笑迎宾，乡村运营带动美丽经济精彩“绽放”……初夏的河洛大地，产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”佳音频传，加速推动“十大战略”走深走实、见行见效。

中电光谷(洛阳)数字经济产业园重磅落户，瞄准数字经济等风口产业加快布局新赛道；周山大道下穿开元大道隧道通车，城市交通品质再提升；洛宁县赵村镇土桥村芍药含笑迎宾，乡村运营带动美丽经济精彩“绽放”……初夏的河洛大地，产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”佳音频传，加速推动“十大战略”走深走实、见行见效。

战略的生命力在于执行。锚定“两个确保”，全面实施“十大战略”，是省委省政府立足新发展阶段确定的重大部署要求。瞄准万亿经济总量目标，洛阳以“三项重点工作”为抓手，统筹推进“十大战略”落地生根发挥效能，为建强副中心、形成增长极蓄势赋能。

战略的贯彻，源自深刻的精神领悟、系统的思考谋划、有机的结合转化。审视“三项重点工作”的具体举措，无不体现着对“十大战略”目标、内涵、路径的精准把握。看产业发展，坚持以大力发展风口产业为主线，打造国家创新高地、全国重要先进制造业基地、全国沉浸式文旅目的地，针对的是我市产业发展总体不足的问题，既能全面提升产业竞争力，也能壮大以创意为内核的文化产业，又能助力形成高质量发展新动能，创新驱动、科教兴省、人才强省战略和优势再造、换道领跑、文旅文创融合等战略意图和设计贯穿其中。同样，城市提质和乡村振兴的重点工作中，也能清晰看到以人为核心的新型城镇化、乡村振兴等战略的脉络和精髓。如果说，“十大战略”是着眼全局的“大写意”，那么“三项重点工作”就是着眼小处、精谨细腻的“工笔画”。

一句话，“三项重点工作”与省委“十大战略”一脉相承，是上级决策部署的工程化、项目化、方案化，是具体抓、抓具体的生动实践！

今年以来，我市以“三项重点工作”为牵引，抓重点带全局，推动“十大战略”全面落地，为河洛大地注入活力生机。三六零中部数字安全产业基地重磅签约，格力新能源汽车、华为机器视觉产业基地加快落地，龙门实验室以平台聚人才、聚资本；伊滨科技城打造创新发展的“主引擎”，15天免费住宿等5大工程27项举措吸引青年才俊会聚，焦洛平高铁前期工作顺利推进，“十”字高铁蓄势待发；从汝阳县柏树乡招引乡贤投资前坪印象文化园实现带富一方，到栾川县秋扒乡小河村靠引进运营商推动农家宾馆“成群崛起”，1250个乡贤创业项目、47个市级乡村运营试点村星罗棋布，带动河洛山乡精彩嬗变。

胸中有丘壑，凿石堆山河！

随着各项重点工作的全面发力，各项战略的具体实施越抓越具体、越抓越深入、越抓越有效，为洛阳经济发展提质提速注入了强劲动力。这也充分证明，省委的战略部署是风向标，管全局、管长远、管当下，决定着一个地方经济社会的发展成效乃至成败。

当下，新冠肺炎疫情和国际形势等风险挑战增多，经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，挑战压力不小。越是面临压力，越要保持定力，我们要把落实省委“十大战略”作为重要政治任务，加强统筹调度，优化专班设置，细化项目清单，严格督导问责，以“三项重点工作”的深入推进，确保省委“十大战略”部署要求落实见效。

山再高，往上攀总能登顶；路再长，走下去定能到达。把握战略方向、突出战略重点，在发力三项重点工作中全面实施“十大战略”，一个节点一个节点突破，一步一个脚印稳扎稳打，我们定能在新征程上风光无限、更加出彩！（洛平）