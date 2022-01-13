巧手面塑进社区 魅力文化有传承

昨日，洛龙区东方今典社区新时代文明实践活动策划师邀请传统面塑艺人黄杰荣，在新时代文明实践站开展非遗手工“指尖上的艺术——面塑”体验课。
昨日，洛龙区东方今典社区新时代文明实践活动策划师邀请传统面塑艺人黄杰荣，在新时代文明实践站开展非遗手工“指尖上的艺术——面塑”体验课。
昨日，洛龙区东方今典社区新时代文明实践活动策划师邀请传统面塑艺人黄杰荣，在新时代文明实践站开展非遗手工“指尖上的艺术——面塑”体验课。
将非遗文化带到家门口，加深了辖区青少年对传统工艺和文化的认识，让孩子们在体验面塑制作乐趣的同时，近距离感受中国传统文化的魅力。（洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 通讯员 张俊望 刘芳 摄影报道）
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