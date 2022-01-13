洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市档案馆关于征集“洛阳这十年”珍贵档案资料的公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.13 08:14

　　为迎接党的二十大胜利召开，加强我市珍贵档案资料的征集、保管、利用工作，见证党的十八大以来洛阳经济社会高质量发展的非凡历程，记录洛阳奋进新征程、建功新时代的辉煌成就，自即日起，面向全市征集我市产业发展、城市提质、乡村振兴和人民生活变化等方面的珍贵档案资料。

　　一、征集内容

　　(一)党和国家领导人及省部级以上领导来洛阳视察工作的讲话稿、照片、声像及新闻报道等各种载体的档案资料。

　　(二)洛阳出席省级以上部门召开的重要会议，省级以上部门在洛阳召开的具有影响的专题会、现场会所形成的照片、声像、实物及新闻报道等各种载体的档案资料。

　　(三)授予洛阳市的全国(全省)先进集体、示范单位等荣誉称号的文件、照片、声像、实物等各种载体的档案资料，获得省部级以上荣誉表彰奖励的先进集体和个人事迹、简历、照片、荣誉证书等各种载体的档案资料。

　　(四)党的十八大以来洛阳市党政主要领导，洛阳籍在外工作的厅局级以上领导干部，全国党代表、人大代表、政协委员的工作笔记、自传、信札、简历、回忆录、照片、声像等各种载体的档案资料。

　　(五)实施产业发展“136”工作举措、城市提质“351”工作举措、乡村振兴“151”工作举措形成的文字、照片、声像、实物等各种载体的档案资料。

　　(六)脱贫攻坚、疫情防控等重大部署、重大活动所形成的文字、照片、声像、实物等各种载体的档案资料。

　　(七)在工业、农业、林业、科技、交通、能源、水利、气象、环保、文旅、卫生、教育、民政、财政等方面取得的重大成就，以及重点项目、重大活动所形成的文字、照片、声像、证书、奖牌、奖杯等各种载体的档案资料。

　　(八)城市规划、建设、管理方面取得的重大成就，以及重点项目、重大活动所形成的文字、照片、声像、证书、奖牌等各种载体的档案资料。

　　(九)公安、检察、法院、司法等方面取得重大成就形成的文字、照片、声像、证书、奖牌等各种载体的档案资料。

　　(十)人民群众家庭生活变迁、生活场景、城乡面貌变化等方面情况的工作笔记、日记、信函、回忆录、照片、声像、实物等各种载体的档案资料。

　　(十一)工商界获得省政府以上命名表彰的企业家、实业家和经营管理者的简历、照片、奖章、证书、实物等各种载体的档案资料。

　　(十二)科学技术领域(社会科学、自然科学)中有突出成就并获得省级以上科学技术奖励或有重大发明专利的专家、学者的简历、照片、证书、专利批文、学术报告、论文原稿等各种载体的档案资料，荣获“大国工匠”称号的个人简历、照片、证书等各种载体的档案资料。

　　(十三)书法家协会、美术家协会、作家协会、摄影家协会、音乐家协会等会员创作的优秀作品、创作者简历、照片、证书等各种载体的档案资料。

　　(十四)洛阳籍专家、学者撰写的在出版社正式出版的书籍、作者简历、照片、声像、创作原稿等各种载体的档案资料。

　　(十五)在国际、国家、省级以上各类竞技体育比赛中取得优异成绩或获得国家级优秀运动员称号的运动员、教练员的简历、照片、证书等各种载体的档案资料。

　　(十六)被省级以上部门认定的名优产品、农产品地理标志、新工艺的申报材料、证书、实物、标本等各种载体的档案资料。

　　(十七)市级以上非物质文化遗产申报材料、证书、照片、视频、实物等各种载体的档案资料。

　　(十八)洛阳传统美食名吃、老字号企业、民间工艺品和其他商业、服务业发展史料简介、照片、证书、奖牌、实物、技艺流程等各种载体的档案资料。

　　(十九)反映在家风家规、文明社区(村镇)建设和特色小镇打造等方面的文字、照片、声像、实物等各种载体的档案资料。

　　(二十)反映河洛文化、根亲文化、民风民俗等各类文化活动的文字、照片、声像、实物等各种载体的档案资料。

　　(二十一)其他具有珍贵价值的各类档案资料。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
        初夏，正是出游好时节。若是逛腻了知名景区，不妨到一些景美人少的地方赏景休闲。今天，我们向您推荐一处可...
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 100亿元！“回孟津干”将有专项金融支持
  • 《洛阳市专门教育工作发展意见》发布 ...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究洛阳自创...
  • 游客进入牡丹公园为何要扫描美团二维...
  • 提高通行效率！洛偃快速通道道路信号...
  • 致敬！坚守在抗疫一线的洛阳人
  • 发展桑蚕产业 助力乡村振兴【组图】
  • 沉浸式体验盛唐风情！梦唐阁沉浸式体...
  • 洛阳今日全区阴天 气温12℃到21℃
  • 宜阳县樊村镇：发展中药材种植 土里生...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育特长生专业考试测试时间为5月21日
    衡山路正进行箱涵施工，6月底全部工程结束
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    只此青绿

    清理垃圾

    洛南新区风光

    老城掠影
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605