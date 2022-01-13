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洛阳今日阴天到多云 气温12℃到21℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.05.13 08:15

　　昨天，洛阳持续阴天，浓云蔽日，部分地区还出现了蒙蒙细雨，气温也持续走低，最高温度只有16℃，出现在昨天下午3点前后。

　　这个5月天气堪称百变，月初，我们经历了一轮升温浪潮，体验了一回“超前版夏天”，但立夏节气刚过，就感受到历史同期少见的“五月寒”。由于冷空气来了又走，走了又来，气温起伏较大，季节错乱感非常明显，提醒大家及时关注最新天气预报，根据气温变化增减衣服。

　　根据最新的气象资料分析，受中纬度弱西南气流和地面冷空气共同影响，今明两天，洛阳仍以阴冷天气为主，气温偏低，弱降水将造访部分地区。不过，从后天(15日)开始，晴好天气将再度回归，气温也将逐渐回升到25℃以上。到下周二，最高气温将升到30℃，热感十足，到时候或许您就要怀念眼下的凉爽天气了。

　　来看看最新周天气预报。据最新气象资料分析，受冷空气扩散及高空下滑槽的共同影响，今明两天我市以阴天为主，部分地区有弱降水；其他时间受高空西北气流控制，天气以晴好为主，气温回升明显。

　　今日：阴天到多云，夜里部分地区有小雨，偏东风3级左右，气温12℃到21℃。

　　14日(周六)：阴天转多云，部分地区有小雨，偏西风3级左右，气温13℃到19℃。

　　15日(周日)：多云转晴天，气温11℃到26℃。

　　16日(下周一)：晴天间多云，气温13℃到28℃。

　　17日(下周二)：晴天到多云，气温15℃到30℃。

　　18日(下周三)：多云到阴天，部分地区有阵雨，气温17℃到28℃。

　　19日(下周四)：多云到晴天，气温16℃到31℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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