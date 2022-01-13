快来看！文物保护修复工作中的“高科技神器”【视频】

“这是金相显微镜，可以根据文物截面特征判断其制造工艺。”12日，在洛阳市文物考古研究院保护修复中心的实验室中，现场工作人员正在观察一件青铜器残片。

“这是金相显微镜，可以根据文物截面特征判断其制造工艺。”12日，在洛阳市文物考古研究院保护修复中心的实验室中，现场工作人员正在观察一件青铜器残片。

工作人员在使用金相显微镜观察金属文物截面

实验室内摆放的多件仪器设备吸引了记者的注意。“这些设备都是在对文物进行数据采集工作中必要的‘神器’。”工作人员说，文物保护修复过程中采集文物信息至关重要，不同的仪器设备都有其“擅长”的领域，针对不同材料的文物对其使用不同设备进行数据采集已成为文物工作者的必备技能。

工作人员在使用 XRF 检测文物材料

“这件看起来像测温枪一样的设备叫XRF，即X射线荧光光谱仪。”工作人员说，通过此设备可以对出土文物进行材料定性以及初步的定量分析，并因为其是手持的，非常便携，可以在考古工地现场进行信息采集。“你看，釉层中的气泡清晰可见。”说话间，工作人员在3D超景深显微镜的镜台上放置了一件三彩残片邀请记者一同观察。

工作人员在使用3d超景深显微镜观察文物

同时，该院正对一批铁质文物进行保护修复，其中也有不少科技手段的身影。工作人员说，由于铁具有化学稳定性差且易腐蚀的特性，铁质文物极易受到锈蚀，对其进行除锈十分关键。工作人员会使用除锈剂进行化学除锈，并使用脱盐剂保持其本体化学成分稳定、防止再锈。“这些特殊的化学制剂可谓科技含量满满。”工作人员说。

“科技在文物保护修复工作中正扮演着愈发重要的角色。”市文物考古研究院保护修复中心相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图/视频)