外卖员、快递员等新就业形态劳动者未来也能参评“河洛工匠”

12日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会联合洛阳市人力资源和社会保障局等多部门，印发《关于开展维护新就业形态劳动者权益保障工作的活动方案》(下称《方案》)，多措并举完善新就业形态劳动者权益保障机制，促进新业态经济持续健康发展。

12日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会联合洛阳市人力资源和社会保障局等多部门，印发《关于开展维护新就业形态劳动者权益保障工作的活动方案》(下称《方案》)，多措并举完善新就业形态劳动者权益保障机制，促进新业态经济持续健康发展。 12日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会联合洛阳市人力资源和社会保障局等多部门，印发《关于开展维护新就业形态劳动者权益保障工作的活动方案》(下称《方案》)，多措并举完善新就业形态劳动者权益保障机制，促进新业态经济持续健康发展。 《方案》指出，要强化组织协调，完善权益保障机制。全市将健全新就业形态劳动者权益保障联合激励惩戒制度，推动行业单位建立劳动争议案件“互联网+调解”服务平台，为新就业形态劳动者提供便捷、优质且高效的纠纷调解、法律咨询、法律援助等服务。加强治理拖欠劳动报酬、违法超时加班等突出问题，对涉事企业进行警示、惩处，切实保障新业态劳动者合法权益。 《方案》表示，在全年劳动模范、五一劳动奖章评比中，新就业形态劳动者不少于10%。全市广泛开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大建功新时代”主题宣传教育活动，组织理论宣讲、劳模宣讲、职工文艺演出等形式多样的活动。通过挖掘“最美货车司机”“最美快递小哥”“最美骑手”等行业先进典型，宣传新就业形态劳动者先进事迹，展示新就业形态劳动者风采。 《方案》强调，要广泛开展新就业形态劳动者素质能力提升活动。通过开展新业态工种技能竞赛，围绕货车司机、网约车驾驶员、快递员、网约送餐员等工种，组织开展形式多样、灵活有效的岗位练兵活动，积极推荐竞赛产生的“技术能手”参评“河洛工匠”，提高其比学赶超的热情。积极推进“人人持证、技能洛阳”建设，年底前，确保新业态职工持证率不低于30%。 洛阳市总工会有关负责人表示，全市还将建设并完善新就业形态劳动者服务阵地，加大职工之家、司机之家、户外劳动者服务站点建设力度，对户外劳动者爱心驿站进行升级改造，新建50家户外劳动者爱心驿站、50家工会爱心托管班，全力构建遍布全市的新就业形态劳动者服务阵地网络体系。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 任旭东）