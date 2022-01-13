洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

外卖员、快递员等新就业形态劳动者未来也能参评“河洛工匠”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.12 21:08

　　12日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会联合洛阳市人力资源和社会保障局等多部门，印发《关于开展维护新就业形态劳动者权益保障工作的活动方案》(下称《方案》)，多措并举完善新就业形态劳动者权益保障机制，促进新业态经济持续健康发展。

　　《方案》指出，要强化组织协调，完善权益保障机制。全市将健全新就业形态劳动者权益保障联合激励惩戒制度，推动行业单位建立劳动争议案件“互联网+调解”服务平台，为新就业形态劳动者提供便捷、优质且高效的纠纷调解、法律咨询、法律援助等服务。加强治理拖欠劳动报酬、违法超时加班等突出问题，对涉事企业进行警示、惩处，切实保障新业态劳动者合法权益。

　　《方案》表示，在全年劳动模范、五一劳动奖章评比中，新就业形态劳动者不少于10%。全市广泛开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大建功新时代”主题宣传教育活动，组织理论宣讲、劳模宣讲、职工文艺演出等形式多样的活动。通过挖掘“最美货车司机”“最美快递小哥”“最美骑手”等行业先进典型，宣传新就业形态劳动者先进事迹，展示新就业形态劳动者风采。

　　《方案》强调，要广泛开展新就业形态劳动者素质能力提升活动。通过开展新业态工种技能竞赛，围绕货车司机、网约车驾驶员、快递员、网约送餐员等工种，组织开展形式多样、灵活有效的岗位练兵活动，积极推荐竞赛产生的“技术能手”参评“河洛工匠”，提高其比学赶超的热情。积极推进“人人持证、技能洛阳”建设，年底前，确保新业态职工持证率不低于30%。

　　洛阳市总工会有关负责人表示，全市还将建设并完善新就业形态劳动者服务阵地，加大职工之家、司机之家、户外劳动者服务站点建设力度，对户外劳动者爱心驿站进行升级改造，新建50家户外劳动者爱心驿站、50家工会爱心托管班，全力构建遍布全市的新就业形态劳动者服务阵地网络体系。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 任旭东）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
        初夏，正是出游好时节。若是逛腻了知名景区，不妨到一些景美人少的地方赏景休闲。今天，我们向您推荐一处可...
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 100亿元！“回孟津干”将有专项金融支持
  • 《洛阳市专门教育工作发展意见》发布 ...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究洛阳自创...
  • 致敬！坚守在抗疫一线的洛阳人
  • 提高通行效率！洛偃快速通道道路信号...
  • 游客进入牡丹公园为何要扫描美团二维...
  • 发展桑蚕产业 助力乡村振兴【组图】
  • 洛阳今日全区阴天 气温12℃到21℃
  • 宜阳县李寨村：吨包车间生产忙 村民集...
  • 宜阳县樊村镇：发展中药材种植 土里生...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育特长生专业考试测试时间为5月21日
    衡山路正进行箱涵施工，6月底全部工程结束
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    只此青绿

    清理垃圾

    洛南新区风光

    老城掠影
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605