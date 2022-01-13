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最新！洛阳人戴口罩指南
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.12 21:09

　　近期，全国新冠肺炎疫情呈现点多、面广、频发态势，规范佩戴口罩对减少新冠病毒感染极为重要。日常工作、生活中，我们该如何戴口罩？在不同场所要戴的口罩也不同吗？日前，河南省疫情防控指挥部办公室制定的《河南省公众和重点人群戴口罩指南》(以下简称《指南》)有了明确答案。

　　对于普通公众，《指南》明确大家在以下场景和情形时，佩戴一次性使用医用口罩、医用外科口罩或以上防护级别口罩。相关场景或情形包括：

　　●处于商场、超市、电影院、会场、展馆、机场、码头和酒店公用区域等室内人员密集场所时。

　　●乘坐厢式电梯和飞机、火车、轮船、长途车、地铁、公交车等公共交通工具时。

　　●处于人员密集的露天广场、剧场、公园等室外场所时。

　　●医院就诊、陪护时，接受体温检测、查验健康码、登记行程信息等健康检查时。

　　●出现鼻咽不适、咳嗽、打喷嚏和发热等症状时。

　　●在餐厅、食堂处于非进食状态时。

　　对于重点人群，《指南》明确除医疗机构工作人员外，重点人群还包括境外输入和污染传播高风险岗位人员，公共场所服务人员以及校园内人员。

　　其中，境外输入和污染传播高风险岗位人员，在工作期间全程戴颗粒物防护口罩(如KN95等)。具体包含以下岗位类别：

　　●跨境货车、火车运输、装卸等工作岗位。

　　●境外冷冻食品加工、贮存、装卸、运输等冷链运输岗位。

　　●负责入境航班、火车、汽车的司机、乘务员、保洁员、搬运员等岗位。

　　●监管进出境运输工具、货物、邮递物品等的海关工作人员。

　　●机场、航班等保洁员、行李搬运等地勤人员。

　　公共场所服务人员，在工作期间全程戴一次性使用医用口罩、医用外科口罩或以上防护级别口罩。具体包含以下人员类别：

　　●包括乘务人员、安检人员、售货员、售票员、警察、厨师、酒店和餐馆服务员、快递员、货物配送员、门卫、保安、保洁等。

　　●养老院、敬老院、福利院、监所等机构提供服务的工作人员。

　　校园内人员，建议选用一次性使用医用口罩、医用外科口罩或以上防护级别口罩。其包含的人员类别有：

　　●托幼机构人员。托幼机构教师、值守人员、清洁人员及食堂等工作人员需佩戴口罩。

　　●中小学校人员。需随身备用一次性使用医用口罩或医用外科口罩。在校园内，学生和授课老师无需戴口罩;学校进出值守人员、清洁人员及食堂工作人员等服务人员，需佩戴口罩。

　　●大中院校人员。确保有效通风换气、保持1米以上安全距离情况下，教职员工和学生无需戴口罩;在封闭、人员密集或与他人近距离接触(小于等于1米)时，需戴口罩;学校进出值守人员、清洁人员及食堂工作人员等服务人员，需佩戴口罩。

　　《指南》明确，除上述人员外，严重心肺疾病患者要在医生指导下戴口罩；3岁以下婴幼儿可不戴口罩；托幼机构幼儿，不建议戴口罩。规范佩戴口罩都有哪些注意事项？《指南》列出7条具体要求：

　　●正确佩戴口罩，确保口罩盖住口鼻和下巴，鼻夹要压实。

　　●口罩出现脏污、变形、损坏、异味时需及时更换，每个口罩累计佩戴时间不超过8小时。

　　●在跨地区公共交通工具上，或医院等环境使用过的口罩不建议重复使用。

　　●需重复使用的口罩在不使用时宜悬挂于清洁、干燥、通风处。

　　●戴口罩期间如出现憋闷、气短等不适，应立即前往空旷通风处摘除口罩。

　　●外出要携带备用口罩，存放在原包装袋或干净的存放袋中，避免挤压变形，废弃口罩归为其他垃圾处理。

　　●建议家庭存留少量颗粒物防护口罩、医用防护口罩备用。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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