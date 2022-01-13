科技手段为古壁画保护“增色”【视频】

12日，在洛阳古代艺术博物馆的壁画修复室中，工作人员正在对壁画残缺填补处着色补绘。

12日，在洛阳古代艺术博物馆的壁画修复室中，工作人员正在对壁画残缺填补处着色补绘。

工作人员正在修复壁画

“这其实是壁画修复保护过程中的最后一步，在前期对文物信息进行采集时需要大量的科技手段帮助。”洛阳古代艺术博物馆壁画修复中心主任杨蕊说，古壁画的传统保护方式主要包括线图绘制、病害分析、修复方案描绘、病害标注、专家评定方案可行性等，周期较长且工序复杂。科技手段的运用为壁画修复工作提供了很大帮助。

在壁画修复工作前期的信息采集与现场揭取过程中，工作人员会使用红外热成像分析仪、立体显微镜、紫外分析仪等设备，分析壁画病害情况。并采用X荧光能谱仪，对照拉曼光谱等分析，确认壁画使用的颜料成分。“科技手段的运用为更为全面地获取文物信息、制定壁画保护修复方案提供了基础。”杨蕊说。

提取加固后的壁画

近年来，洛阳古代艺术博物馆逐步尝试利用数字化保护技术对馆藏壁画进行修复。据介绍，在壁画修复过程中使用数字图像修复技术已经成为古壁画虚拟修复的发展趋势。使用高分辨率相机对壁画图像进行采集，并进行数字化处理，其图像信息便与文物本体脱离，有利于文物信息的长期保存。同时，公众可以利用互联网对其相关信息进行查阅和学习，了解其保护状况、历史背景及相关知识等，使珍贵的文物能够被更多人共享，促进博物馆的数字化发展。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图/视频)