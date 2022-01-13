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国网嵩县供电公司：摆渡过河除隐患 服务“三农”零距离
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.12 18:46

　　“5月份以来，气温上升很快，请您定期对增氧机进行检查和维护，防止因为增氧设备故障导致鱼类缺氧。” 5月10日，国网嵩县供电公司何村供电所党员服务队来到马沟水库淡水鱼养殖场，对负责人杨忠敏细细叮嘱。

　　据了解，马沟水库淡水鱼养殖场位于何村乡桥头村，村内20余户村民临河分散居住。该渔场养殖水面180亩，年产四大淡水鱼约12万斤，采取高密度养鱼的方式，进入4月下旬后必须24小时用增氧泵增氧，一旦停止供氧超过24小时就会导致鱼类大面积死亡。为保障养殖场安全可靠用电，何村供电所组织人员主动上门，对所属区域的鱼塘用户的用电设备进行“义诊”。

　　由于前些天的一场大雨，通往村中唯一的小路被厚厚的黄泥阻断，划船跨河是目前入村最快的方法。“小伙子坐稳了，这里的水最深有十几米呢！”队员们来到桥头村的一处河道码头，养殖场的工作人员招呼着队员们上船，船不大，除了撑船的村民，只能分两排坐在船中隔板上，不一会儿，小船便到达了现场。

　　在养殖场内，服务队员认真检查着增氧机、抽水机、水质监测系统运行情况，现场示范漏电保护器的操作方法，对排查发现的安全隐患及时进行整改处理，并详细讲解日常安全用电常识，发放安全用电宣传册，增强大家的安全用电意识和自我保护意识。

　　“现代化养鱼对电力的需求很高，不管是冬季的保温还是夏季的增氧都离不开电。我们这里交通不便，每次联系他们，他们都要通过泥泞的小道或者水路才能到达我们这里维护或者抢修，服务相当好。”说起供电公司的服务，杨忠敏赞不绝口。

　　下一步，该公司将继续落实各项服务政策，贴心为养殖户进行技术指导，优化定点服务机制，完善应急抢修措施，助力养殖户增产增收。同时，提前做好迎峰度夏、防汛涝等突发电网事件抢修保电应急预案的编制和反事故演习工作，确保在恶劣天气发生时，能够高效处理，保障农村用电安全。（白雅楠 张夏溦/文 王元锋/图）④
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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