国网嵩县供电公司：全力以赴 持续筑牢电网“防汛墙”

为持续加强防汛措施再排查，扎实做好电网防汛工作。5月11日，国网嵩县供电公司变电运维一班再次对所辖变电站进行针对性防汛安全检查，及时消除安全隐患，全力保障汛期电网设备稳定安全的供电。

为持续加强防汛措施再排查，扎实做好电网防汛工作。5月11日，国网嵩县供电公司变电运维一班再次对所辖变电站进行针对性防汛安全检查，及时消除安全隐患，全力保障汛期电网设备稳定安全的供电。

据了解，为应对汛期突发状况，该公司提前部署，组织开展2022年度防汛抢险综合应急演练，并将根据应急演练中发现的问题及存在的不足，及时修改完善变电站应急预案和流程。同时，该公司深入开展隐患排查工作，针对县内35千伏及以上变电站和输电、配电线路、设备防汛隐患进行细致排查，扎实开展防汛问题整改，全面完成防汛隐患改造，提升设备防洪抗灾能力，做好极端恶劣天气应对准备，着力提升变电站设备设施防汛能力，各部门、各专业协同联动，保障汛期电力抢修工作快速、高效、有序实施，切实扛起电力保供政治责任和汛期的安全可靠供电及电网的安全稳定运行。

下一步，该公司将严格按照上级工作要求，开展新一轮防汛演练，积极组织输配变工作人员对供电设备、线路进行再巡视再排查，对输配电线路易冲刷地点安排专人进行特巡。组织各供电所人员对辖区内易发生滑坡坍塌区域进行重点关注，及时对辖区内重点部位和防汛单位进行安全用电检查，并加强与政府防汛指挥中心、气象部门的沟通联系，持续筑牢安全“防汛墙”。（白雅楠/文 杨旭升 郭阿姬 任艺硕 赵乐亮/图）④