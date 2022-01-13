最新！洛阳市公布2931个就业见习岗位

12日，记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，为助力洛阳青年友好型城市建设，帮助全市高校毕业生等青年提升就业能力，该中心公布2022年洛阳市最新就业见习单位名单，96家企事业单位、2931个就业见习岗位期待青年朋友加入。

12日，记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，为助力洛阳青年友好型城市建设，帮助全市高校毕业生等青年提升就业能力，该中心公布2022年洛阳市最新就业见习单位名单，96家企事业单位、2931个就业见习岗位期待青年朋友加入。

就业见习是帮助高校毕业生等青年积累实践经验、增强就业能力的重要手段。今年3月，人社部、教育部等十部门启动实施百万就业见习岗位募集计划，拟全年募集不少于100万个就业见习岗位，为高校毕业生等青年提供充足的见习机会。洛阳市本次公布的就业见习单位共96家，其中各类企业79家，提供就业见习岗位2538个；事业单位17家，提供就业见习岗位393个。

本次公布的就业见习单位，涉及装备制造、科技、建筑、教育、文化、公共服务等多个行业和类别，如洛阳LYC轴承有限公司、河南省安装集团、洛阳市科技馆、洛阳市河洛公证处等。提供的2931个就业见习岗位门类也非常丰富，既有行政、运营专员，也有技能操作岗和专业管理岗。此外，对专业和学历要求也进一步放宽，多数岗位只需大专学历，部分岗位不限专业，可为高校毕业生等青年群体提供多样化的就业见习选择机会。

符合以下条件的青年群体，可联系名单中的心仪单位对接报名：

已在洛阳市进行实名登记的离校2年内未就业的高校毕业生(含普通高校各类毕业生及技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)；已在洛阳市进行失业登记的离校2年内未就业的中专中职毕业生和16岁至24岁失业青年。

按规定，就业见习期限一般为3个月至12个月，见习单位提供的岗位要具备一定的技术含量，能帮助见习人员提高技能水平；同时要委派实践经验丰富、技术水平较高、责任心较强的人员作为见习带教老师；鼓励见习单位留用见习期满人员。

待遇方面，见习单位要按时足额支付给见习人员生活补贴，并为其购买人身意外伤害保险，生活补贴标准每月不低于1600元，上不封顶。

同时，洛阳市人力资源和公共就业服务中心欢迎全市各企事业单位、社会组织积极申报就业见习单位，助力高校毕业生等青年提升就业能力。

就业见习单位申报条件为，洛阳市辖区内依法注册、登记的各类企事业单位、社会组织、政府投资项目和科研项目及其他社会经济组织。见习单位有效期两年，见习计划一年仅能申请一次，并能享受就业见习补贴，补贴标准为本地最低工资的70%；以及见习留用补贴；留用见习期满人员比例达到50%及以上的，补贴标准提高到当地最低工资标准的110%。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李培博 高嘉忆)