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洛阳发布高成长性企业贷款风险补偿融资业务实施方案 五类企业可享“成长贷”扶持
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.12 17:51

　　高成长性企业发展再添金融活力！12日，记者从洛阳市高成长性企业提质倍增计划工作领导小组办公室获悉，洛阳近日出台方案，将在全市范围内开展为期5年的高成长性企业贷款风险补偿融资业务(以下简称“成长贷”)，通过建立初期规模5000万元的补偿资金池，重点支持5类企业获得融资贷款，加速助力全市新兴产业发展壮大和重点产业集群培育。

　　【什么是“成长贷”】

　　“成长贷”业务以发展风口产业为引领，以稳定产业链供应链为导向，以助推高成长性企业倍增发展为目标，旨在打造全省乃至全国具有影响力的企业信贷品牌和助力企业发展的金融标志产品。

　　【支持对象】

　　市级高成长性企业提质倍增计划试点(培育)企业

　　市级试点(培育)企业的供应链核心配套企业

　　经省级以上行业主管部门认定的“专精特新”中小企业，包含专精特新“小巨人”企业、“专精特新”中小企业

　　列入“三大改造”重点企业项目库的企业

　　其他经认定符合洛阳产业支持政策的企业

　　【具体措施】

　　在业务开展中，对于符合相关条件的企业，合作银行将根据企业资信状况，给予一定金额贷款额度，贷款期限不低于1年，鼓励合作银行按不超过同期同档次贷款市场报价利率(LPR)上浮30%投放贷款。

　　在风险分担上，“成长贷”业务采用贷款风险补偿资金、合作银行双方风险共担模式。为此洛阳市将建立初期规模为5000万元的资金池，用于补偿合作银行为支持对象发放贷款后所发生的本金损失，并在后期进行动态调整。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 郝爽 刘飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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