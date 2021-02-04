锚定制度型开放 自贸区洛阳片区加速推进“个转企”

12日，记者从自贸区洛阳片区获悉，该片区近日积极践行制度型开放战略，通过开设“个转企”绿色通道形成合力，推动申请材料平均压缩40%和“个转企”零成本，为洛阳进一步减轻转型负担、激发市场主体活力提供“自贸动力”。

12日，记者从自贸区洛阳片区获悉，该片区近日积极践行制度型开放战略，通过开设“个转企”绿色通道形成合力，推动申请材料平均压缩40%和“个转企”零成本，为洛阳进一步减轻转型负担、激发市场主体活力提供“自贸动力”。

当日上午，家住高新区的张庆安在提交“个转企”申请后，仅用不到半天时间，就顺利拿到洛阳鼎精机械设备有限公司的企业执照，实现了“进门个体户，出门企业家”的“华丽转身”。

“过去作为个体户经营内容有限，现在成了企业，经营范围增加了，能享受的优惠政策也变多了，未来发展一定越来越好！”拿着全新的企业法人营业执照和免费刻制的公章，张庆安高兴地说。

“个转企”是优化市场主体结构的重要举措，更是提高民营经济质量的重要载体和有效途径。我市日前出台《洛阳市人民政府关于大力促进个转企小升规规改股股上市企转新的若干意见》，对推进该项业务提供了多项政策支持。

立足全面关怀。洛阳片区市场监管部门通过逐户摸排，在编制形成“个转企”重点培育库的基础上开设绿色通道，降低准入门槛，并结合企业住所(经营场所)申报承诺制度，在业务办理中最大限度保留原个体户字号和行业特点，既保持“个转企”登记档案的延续性、一致性，又支持了个体户享有的专利权、商标权、名称权等权益。

丰富服务载体。洛阳片区税务部门则按照国家有关规定，积极落实“个转企”等小微企业税收减免政策，通过线上税企沟通平台，在实现税务服务的移动化、智能化和精准化的同时，建立33个包含区内一万余家企业的税企沟通群，为企业提供24小时“豫税通”智能客服、人工线上答疑、360智慧云办税、视频连线屏幕共享实时导税等服务。

另外，综合服务中心税务窗口推出“纳税人学堂”线上直播服务，在税收政策以及“个转企”后“小升规”的培育上进行讲解说明，有力提升区内市场主体对“个转企”的理解和热情，坚定了“个转企”的信心和决心。

目前通过全程网办、全程帮办，开展证照联办、并联审批，该项改革已实现了申请材料平均压缩40%。在“个转企”业务办理中，洛阳片区还免费发放企业公章、财务专用章、发票专用章、法人印章一套四枚印章和税务电子U-KEY等惠企大礼包，实现“个转企”零成本，进一步推动了原先身为个体户的市场主体成长到新的层次，成为转型升级的新动力源。

下一步，自贸区洛阳片区将继续大力践行制度型开放战略，持续深化“放管服”改革，优化流程、简化程序，协同做好“个转企”转前、转中、转后服务保障，加快推动政务服务从政府部门供给导向向企业需求导向转变，切实为洛阳民营经济高质量发展注入新动力。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 李盈)