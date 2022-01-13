点赞！洛阳这位社区书记手绘党群服务中心改造图

这几日，在洛阳市西工区王城路街道行署路社区党总支书记、居委会主任王梅柯桌上，一直摆放着一幅手绘图。

这几日，在洛阳市西工区王城路街道行署路社区党总支书记、居委会主任王梅柯桌上，一直摆放着一幅手绘图。“今年我们计划改造社区党群服务中心，我以前学过美术，手绘了一份改造后的布局草图。”王梅柯说，改造前要充分征求群众意见，手绘图群众一看就明白，大家有意见建议直接提就行。

王梅柯介绍手绘的党群服务中心布局草图

一幅手绘图，体现的是王梅柯和群众沟通的方法和艺术。自2008年参加工作后，王梅柯就一直在街道、社区工作，积累了丰富的基层工作经验。

2020年的一天，一位老人来到社区党群服务中心，和工作人员大声理论起来。王梅柯闻声立刻把老人叫进办公室，仔细询问情况。原来，老人家里有张闲置的书桌一直放在楼下，小区物业在清理居民乱堆放杂物时，发现了这张书桌，希望老人能尽早把书桌挪走。