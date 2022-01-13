沉浸式体验盛唐风情！梦唐阁沉浸式体验馆开始试运营

12日，记者获悉，位于洛邑古城内的梦唐阁沉浸式体验馆开始试运营，游客可在这里沉浸式体验盛唐风情。

身着古装赴“武皇夜宴”、观赏唐朝乐舞表演、现场与NPC(真人扮演的服务型角色)互动寻宝解密……12日，记者获悉，位于洛邑古城内的梦唐阁沉浸式体验馆开始试运营，游客可在这里沉浸式体验盛唐风情。

梦唐阁沉浸式体验馆占地面积约1500平方米，是老城区重点引进的沉浸式文旅项目。该项目采用“仿真式实景+沉浸式剧情+游戏式互动+体验式消费”的创新运营模式，整体设计思路在参照国内外诸多沉浸式剧场与实景“剧本杀”的基础上，结合洛阳深厚的历史文化，为游客带来真正意义上的“沉浸感”“代入感”。

“梦唐阁沉浸式体验馆以角色扮演游戏为蓝本，以“剧本杀”为骨架，包含了竞技、合作、体验等多种元素。”该体验馆相关负责人说，游客走进梦唐阁沉浸式体验馆，可以挑选喜欢的角色，然后换上古装，随着剧本的推进开启属于自己的“大唐生活”。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图/视频 通讯员 石智卫)