洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

沉浸式体验盛唐风情！梦唐阁沉浸式体验馆开始试运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.12 17:42

　　身着古装赴“武皇夜宴”、观赏唐朝乐舞表演、现场与NPC(真人扮演的服务型角色)互动寻宝解密……12日，记者获悉，位于洛邑古城内的梦唐阁沉浸式体验馆开始试运营，游客可在这里沉浸式体验盛唐风情。

　　梦唐阁沉浸式体验馆占地面积约1500平方米，是老城区重点引进的沉浸式文旅项目。该项目采用“仿真式实景+沉浸式剧情+游戏式互动+体验式消费”的创新运营模式，整体设计思路在参照国内外诸多沉浸式剧场与实景“剧本杀”的基础上，结合洛阳深厚的历史文化，为游客带来真正意义上的“沉浸感”“代入感”。

　　“梦唐阁沉浸式体验馆以角色扮演游戏为蓝本，以“剧本杀”为骨架，包含了竞技、合作、体验等多种元素。”该体验馆相关负责人说，游客走进梦唐阁沉浸式体验馆，可以挑选喜欢的角色，然后换上古装，随着剧本的推进开启属于自己的“大唐生活”。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图/视频 通讯员 石智卫)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
        初夏，正是出游好时节。若是逛腻了知名景区，不妨到一些景美人少的地方赏景休闲。今天，我们向您推荐一处可...
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳开展“净街行动” 这些车辆将被拖离
  • 洛阳住房公积金贷款政策调整
  • 总编一线行：老城区打造文旅产业发展...
  • 5月14日-6月10日，洛阳6家博物馆将夜...
  • 江凌专题调研科技产业社区建设工作
  • 机务维修工程师李光耀：播撒青春 护航...
  • 洛龙区厚德园新时代文明实践主题公园...
  • 最新消息！事关民生保障领域电动(燃油...
  • 吉彩洛阳游泳馆停止经营 持卡客户请抓...
  • 总规模10亿元！伊滨区设立制造业高质...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育特长生专业考试测试时间为5月21日
    衡山路正进行箱涵施工，6月底全部工程结束
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    只此青绿

    清理垃圾

    洛南新区风光

    老城掠影
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605