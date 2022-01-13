洛阳开展排污企业绩效分级评定工作 258家企业成功“晋级”

前不久，洛阳利尔功能材料公司被生态环境部门评定为绩效分级管控A级企业。“被评定为A级企业后，我公司可在重污染天气管控期间执行自主减排措施，不受停产限产限制。我认为，绿色发展是企业提高效益的重要路径。”该公司负责人对这一评定结果十分满意，也对未来发展充分信心。

洛阳生态环境部门指导企业提升绩效水平

前不久，洛阳利尔功能材料公司被生态环境部门评定为绩效分级管控A级企业。“被评定为A级企业后，我公司可在重污染天气管控期间执行自主减排措施，不受停产限产限制。我认为，绿色发展是企业提高效益的重要路径。”该公司负责人对这一评定结果十分满意，也对未来发展充分信心。

对涉气企业实施绩效分级管控，是洛阳市在大气污染防治过程中坚持控精准治污、科学治污、依法治污的重要举措。据介绍，根据有关规定，在重污染天气预警期间，地方政府可依法对当地企业实施应急减排管控措施。“如果对企业实施‘一刀切’停产限产措施，将对经济发展造成较大影响。所以，采取更加精准科学的分级管控措施势在必行。”洛阳市生态环境局相关负责说。

2019年起，洛阳市按照定A级、B级、绩效引领性企业三个级别，在全省率先对30个行业的涉气企业开展绩效分级评定工作，引导企业在工艺装备水平、污染治理技术等方面改造提升，实施差异化应急减排措施。目前，洛阳市实施绩效分级管控涉及的行业已由2019至2020年秋冬季的30个行业扩大至52个。

在重污染天气预警期间，根据绩效分级评定结果，洛阳市对A级企业和绩效引领性企业实施自主减排措施，不受停产限产限制；对B级企业，采取“以限代停”“降负荷”等方式，减少污染物的排放量。

据介绍，企业绩效分级评定程序非常严格。根据生态环境部印发的《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》以及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》有关要求，企业需满足装备水平、污染治理技术、排放限值、无组织排放、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和运输监管等8项指标要求，才能最终定级。

为帮助更多企业提升绩效水平，洛阳市生态环境部门通过开展“企业服务日”、行业政策培训会、现场观摩等形式解答企业疑问，并邀请专家对490余家企业进行把脉会诊，指导企业掌握绩效指南指标和政策要求，对标上述8项指标分析弱项、补齐短板。截至目前，洛阳市共评定A级、B级、绩效引领性企业258家，其中A级47家、B级167家、绩效引领性企业44家，此外还有226家企业被纳入民生保障类企业范围。

2019年至2021年，洛阳市PM2.5年均浓度分别为每立方米62微克、51微克、43微克，呈逐年下降趋势。环境空气质量的持续改善，与我市对企业实施绩效分级管控关系紧密。

近日，根据能力作风建设年活动和十二届洛阳市委巡察有关要求，在洛阳市委第四巡察组的倡议推动下，洛阳市生态环境局出台了精准服务产业发展二十条措施，其中之一就是“细化绩效分级管理”。洛阳市委第四巡察组相关负责人表示，巡察组将督促市生态环境部门进一步规范和推进重点行业绩效分级管理，科学制定分级达标培育计划，细化完善市级减排措施，持续优化大宗物料运输企业门禁系统功能，指导和帮助企业做好移动源台账记录和绩效提升，充分发挥先进示范引领作用，培育推动企业“梯度达标”，促进行业治理水平整体升级。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹 文/图）