游客进入牡丹公园为何要扫描美团二维码？园方回复来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：牡丹公园是免费公园，入园时扫描场所码后，为何还要再次扫描美团App二维码才能入园？
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对此，牡丹公园回复：根据中华人民共和国文化和旅游部发布的《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》要求，景区要切实做好公共卫生和场所防控，落实实名登记，做到可查询，可追踪。
基于疫情防控需要，本着对游客安全负责的态度，我园委托美团网络平台提供技术支持，为游客提供扫码预约、实名登记入园服务，所采集的信息将严格保密，依法合规管理和使用，确保信息安全和公众利益不受损害，感谢广大游客的理解和配合。
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