关爱自闭症儿童 洛阳一批爱心单位和个人受表彰

今天上午，记者从洛阳市慈善总会获悉，洛阳市卫健委、洛阳市妇联、洛阳市残联、洛阳市慈善总会联合通报表彰在洛阳市“关爱自闭症儿童”公益活动中涌现出的先进典型。

今天上午，记者从洛阳市慈善总会获悉，洛阳市卫健委、洛阳市妇联、洛阳市残联、洛阳市慈善总会联合通报表彰在洛阳市“关爱自闭症儿童”公益活动中涌现出的先进典型。

今年4月，结合腾讯公益基金会推出的“主题小红花配捐”活动，洛阳市卫健委、洛阳市妇联、洛阳市残联、洛阳市慈善总会举行了洛阳市“关爱自闭症儿童”公益活动。同时，积极动员全市爱心企业和个人在4月1日至3日参与募捐，从而获得腾讯公益的随机金额配捐，为洛阳自闭症儿童募集更多公益善款。

截至4月30日,“关爱自闭症儿童”公益活动取得显著成效，涌现出一批先进单位和个人。活动主办方决定，对伊川县慈善会、孟津区慈善会等21家先进单位，李欣、杜永齐等51名先进个人，洛阳市审计局、洛阳市民政局、洛阳市生态环境局、洛阳日报社、龙门石窟研究院、洛阳市农林科学院等37家爱心单位，网友“晚风”、李振东等奉献10份以上爱心的市民予以通报表彰。

洛阳市慈善总会会长甘茹华表示，慈善事业是彰显美德、服务民生、促进社会和谐的高尚事业，希望受到表彰的单位和个人再接再厉，继续在2022年“中华慈善日”和“99公益日”活动中发挥榜样作用、创造新的佳绩，也希望社会各界人士积极参加网络募捐和各类慈善公益活动，凝聚向上向善的洛阳力量。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 王琰 文/图)