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100亿元！“回孟津干”将有专项金融支持
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.12 08:33

　　昨日，孟津区政府与农行洛阳分行签署支持乡村振兴全面战略合作协议。根据协议，未来5年，农行洛阳分行将向孟津区提供意向性融资额度不低于100亿元资金支持，助力该区乡村振兴和实体经济发展。

　　协议明确，双方将创新政银合作模式，通过用好普惠信用产品、加大信用贷款支持力度、做好金融服务创新等方式，在乡贤返乡创业、乡村集镇建设、农业高效发展、文旅转型发展、集体经济发展等乡村振兴领域开展深度合作。

　　围绕乡贤返乡创业，协议指出，将充分发挥农业银行普惠信用产品优势，灵活支持返乡创业人员从事特色种养、农产品加工、乡村旅游、精品民宿、电商物流等，共同叫响“回孟津干吧”品牌，带动资本、技术等要素流入乡村，促进乡村产业振兴。协议同时明确，对不符合信用放款条件、超过信用放款额度的个人生产经营和中、小、微型企业的融资需求，将通过设立政府风险补偿基金、追加政策性融资担保公司担保等政府增信模式予以支持。

　　双方表示，将紧密围绕孟津区“十四五”规划，聚焦乡村振兴、城市提质、文旅文创等重点领域，全力实现未来5年100亿元意向性信用融资目标，为孟津“率先挺进千亿级，成为核心增长极”增添动力，推动市委市政府决策部署在孟津区落地见效。

　　市人大常委会副主任、孟津区委书记杨劭春等参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 王艳杰 通讯员 关晓萌）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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