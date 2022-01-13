致敬！坚守在抗疫一线的洛阳人

当前，面对国内外复杂严峻的疫情形势，全市上下同心协力抗击疫情，医务人员、社区干部、执勤民警……他们在平凡岗位上坚守，筑起了洛阳疫情防控的坚固防线。
当前，面对国内外复杂严峻的疫情形势，全市上下同心协力抗击疫情，医务人员、社区干部、执勤民警……他们在平凡岗位上坚守，筑起了洛阳疫情防控的坚固防线。
当前，面对国内外复杂严峻的疫情形势，全市上下同心协力抗击疫情，医务人员、社区干部、执勤民警……他们在平凡岗位上坚守，筑起了洛阳疫情防控的坚固防线。
程德佳：“数”战“数”决，助力精准防控
“截至目前，系统已累计接收到843万余条风险人员大数据信息，每天从中筛选出有效信息进行精准防控，就是我们的职责。”昨日，28岁的程德佳告诉记者。
程德佳就职于市政务服务和大数据管理局。去年8月，他加入市疫情防控指挥部境内来(返)洛人员核查专班，从事大数据监测分析相关工作。“只要有人员流动，我们就时刻在岗。”程德佳说，他通过系统进行数据碰撞、比对、排查、分析，将信息发送给社区进行核查，推动精准防控。
刚过去的五一假期，程德佳和同事每人日均处理大数据信息50多万条。高负荷工作让他的大脑长期高速运转，有时半夜回到家中身心疲惫却无法入眠。“能够守住洛阳一方百姓的安全防线，我的付出就值得。”他说。
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