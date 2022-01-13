点燃重振洛阳辉煌的澎湃引擎——以“十大战略”托举建强副中心、形成增长极之一

发力创新驱动，仅揭牌一个多月，堪称洛阳创新龙头的龙门实验室主攻领域、规章制度、先期项目便悉数敲定；谋求优势再造，密集磋商之下，呼南高铁焦洛平段项目前期工作提速推进；推动数字转型，签署战略协议不到两个半月，即又联手三六零集团落地创新研究院、产业学院、中部数字安全产业基地等三大实体项目……深入落实省委“十大战略”，今日洛阳以一个个具体项目、一项项实际行动，写下一系列令人瞩目的生动注脚。

发力创新驱动，仅揭牌一个多月，堪称洛阳创新龙头的龙门实验室主攻领域、规章制度、先期项目便悉数敲定；谋求优势再造，密集磋商之下，呼南高铁焦洛平段项目前期工作提速推进；推动数字转型，签署战略协议不到两个半月，即又联手三六零集团落地创新研究院、产业学院、中部数字安全产业基地等三大实体项目……深入落实省委“十大战略”，今日洛阳以一个个具体项目、一项项实际行动，写下一系列令人瞩目的生动注脚。

实施创新驱动科教兴省人才强省战略、优势再造战略、数字化转型战略等“十大战略”，是省委立足新发展阶段、锚定“两个确保”作出的重大战略部署，是顺应河南经济发展阶段性规律、解决制约现代化河南建设短板瓶颈的重要战略决策，体现了“十四五”乃至更长时期河南的发展思路、发展方向、发展着力点。面向“十四五”，今天的洛阳正坚持以创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振辉煌，能否“把准战略方向、突出战略重点、明晰战略路径”、点燃“十大战略”这个引擎，至关重要。

诚然！战略事关全局、根本、长远和重点，推动更高层次的发展，必须有大视野、大战略。再次审视“十大战略”，创新驱动科教兴省人才强省战略夯实的是引领发展的动力支撑，优势再造、数字化转型、换道领跑、文旅文创融合、以人为核心的新型城镇化、乡村振兴等六大战略抓住了高质量发展的关键环节、关键领域、核心事项，绿色低碳转型战略是实现高质量发展的重要标志，制度型开放和全面深化改革战略是融入新发展格局构建的关键一招……可以说，把这些战略抓牢抓实了，我们的方向就更明、思路就更清、路子就更正，就能在“直道冲刺、弯道超车、换道领跑”中找回昔日荣光、重振洛阳辉煌。

进言之，行进在重振洛阳辉煌的“又一程”，今天我们致力建强副中心，要的是经济总量、发展质量、增长动能一起“强”，是产业发展能级、城乡建设水平、社会治理效能、人民生活品质一起“强”，是自身综合实力、对周边地区的辐射带动能力一起“强”；形成增长极，是经济增长、科技创新、改革开放、城市功能、文旅融合等都成为一“极”，追求的都是经济社会全面跃升。实施“十大战略”，对准的正是产业、创新、城市、乡村、改革、开放、民生等各个领域，同时也正是以一批变革性、牵引性、标志性重大举措，破解发展不充分、不平衡、不协调问题。纵深推进“十大战略”，洛阳“强起来”就有了全面有力的托举！

每一次决定命运的关键转折，无不源于科学准确的战略判断；每一项审时度势的战略抉择，无不开启波澜壮阔的发展进程。今年以来，面对百年变局和世纪疫情交织叠加的复杂局面，面对多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，我们坚定落实“十大战略”，在全面实施中育新机、开新局，经济发展实现了“稳步回升、持续向好”的开门红。走好前方的路，尤需我们提升政治能力、战略眼光、专业水平，以深入实施“十大战略”为牵引，破发展难题、强创新弱项、补改革短板、提治理效能，往实里抓、向目标奔，形成更多践行“十大战略”的鲜活实践。

“战略有多远，我们就能走多远。”全面点燃“十大战略”这个澎湃引擎，狠抓落实、雷厉风行，笃行不怠、久久为功，我们必将在重振洛阳辉煌的宏阔征途上行稳致远！（洛平）