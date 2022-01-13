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瘦羊博士
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.05.12 08:13

　　在我们身边，有厚道、总为他人着想的人，也有爱占便宜、生怕吃亏的人。东汉时的甄宇，就是一位实打实的厚道之人。

　　东汉时期，京城洛阳太学是国家最高学府，太学里有五经博士。博士们个个都是饱学之士，妥妥的学霸。

　　光武帝刘秀重视教育，曾多次视察太学，还经常犒劳为国家辛苦培养人才的博士们。有一年春节前，外藩进贡朝廷一批羊，皇帝就派人赐给博士们每人一只。

　　羊牵回来，大家一看犯了难：这些羊有大有小，有肥有瘦，不好分啊。

　　有人主张把羊杀掉分肉，肥瘦搭配，每人一份；有人说抓阄吧，抓住哪只算哪只；又有人觉得这两种方法都不好……就在大家七嘴八舌、议论纷纷时，一向沉默寡言的博士甄宇站出来说：“不用那么麻烦，还是一人牵一只吧，我先来。”

　　有人心想，甄宇肯定要挑一只又大又肥的羊。出乎大家意料的是，甄宇看了一圈儿，径直走到一只最瘦小的羊跟前，牵了就走。

　　见此情景，其他博士感到很羞愧，也不好意思再争了，大家你推我让，每个人都高高兴兴地牵了一只羊回家。此后，每年腊月分羊，再也没人为此争执了。

　　光武帝刘秀听说这件事后，对甄宇非常敬佩。有一天群臣上朝，光武帝问大臣们：“瘦羊博士在哪儿呢？”

　　皇帝金口玉言，此后，京城洛阳人就以“瘦羊博士”来称呼甄宇，一时传为佳话。

　　后来，在群臣的举荐下，博学多才、为人忠厚、低调谦让的甄宇被提拔为太子少傅。

　　古人有言，肯替别人着想，是第一等学问。甄宇就是“有第一等学问”之人。(洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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