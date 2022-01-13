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让“银色”更加闪耀系列谈之五：为老年人留住纸质阅读的“味道”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.05.12 08:22

　　看晚报，新亮相的《文摘周刊》，精选时事热点，钩沉历史人文，荟萃美文佳作，从重温顾恺之的“三绝”，到细品白岩松的“饥饿感”，再到闲读钱钟书以葡萄作喻的逸事，以及感悟冯骥才的随笔《端砚》，一股浓浓的墨香，让不少老年人读后直呼“耐读”。

　　阅读是老年群体精神养老的重要方式。老年人既要注重物质养老，更要注重精神养老。人退休后闲暇多了，生活可以过得舒适、闲散一些，但如果不看看书、读读报，那思想的退化、反应的迟钝，以及生活的无聊、心理的闭塞等，恐难以避免，甚至会与社会脱节。步入互联网时代，电子阅读的比重一路走高，给传统纸质阅读带来很大的冲击，然而，纸质阅读的魅力，电子阅读一直无法取代。

　　有人说，优质的纸质读物自有一种味道。纸质读物没有“电磁辐射”，不易伤害视力和身心，除了更具真实感，其天然具有的文化重量，也使读者更能体会到阅读的氛围和趣味。这味道，既是书报之味，更是文化之味。就拿晚报来说，读晚报是许多老年人28年来保持的一种老习惯，他们从报纸、电视等传统媒体时代一路走来，对纸媒的信任度明显比新媒体高。这些晚报的忠实读者，每天花一些时间读报，博览天下资讯、本地热点和养老信息，对新鲜事物或社会现象保持敏感，方便和朋友、子女交流，读晚报是他们生活中的一件雅事、乐事、大事。从某种意义上讲，优质的纸质阅读，可以帮老年人拥抱时代、打败年龄，留下生活的快乐。

　　一个人的精神发展史，或许就是他本人的阅读史。老年人阅读虽没有太强的功利性，但其是否阅读，谈吐、精气神是最好的说明。我们作为子女，不妨为父母精心挑选订阅一些优质的纸质读物，并抽时间陪他们一起“悦读”，为他们留住纸质阅读的“味道”，因为那种纸质的香味、文字的隽永，会让他们情怀常驻！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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