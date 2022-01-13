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后退一步，海阔天空(“隋唐里坊故事”之安业坊)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.05.12 08:13

　　住在龙门大道两旁的老洛阳人，眼瞅着身边景色日新月异，肯定颇为感慨。

　　龙门大道毗邻隋唐洛阳城定鼎门遗址。今龙门大道旁洛龙区安乐镇王庄村一带，曾是隋唐时期的安业坊所在地。

　　隋唐史专家王恺说，安业坊内住着许多达官贵人，比如唐太宗的弟弟——霍王李元轨、唐代宰相李怀远等。唐代的太仆寺典厩署也在此坊中。

　　太仆寺是主管皇室车马及全国马政的官方机构。典厩署是给皇家喂马的，也饲养其他牲畜，比如牛。

　　安业安业，安居乐业。有牛有马，似乎让这个权贵扎堆的里坊多了些烟火气。

　　觉得他好，让他当你女婿吧

　　李元轨和李怀远，一个是王爷，一个是宰相，都是那个时代的顶尖人物，让无数人仰视。

　　他俩的结局却大相径庭：李元轨功败垂成，李怀远功成身退。

　　这是为何？

　　先说“翻船”的李元轨。

　　《新唐书》里说，李元轨排行十四，是唐太宗李世民的异母弟、唐高宗李治的十四叔，从小表现出众，武力值爆表，智商、情商碾压普通人。

　　李元轨陪李世民打猎，遇到野猪。随从惊慌失措，李元轨弯弓射箭，撂翻野猪，化解了险情。

　　唐太宗拍着小老弟的后背赞叹：“要是天下未定，派你领兵打仗、平定四方，岂不美乎！”

　　唐太宗曾问群臣：“朕的哪个子弟最优秀？”这个问题，无论怎么回答都会得罪人，大臣们一般都会打哈哈。

　　耿直大臣魏徵直接发表意见：“其他人我不了解，但我跟李元轨王爷聊过天，他文雅博学、风度翩翩，我好欣赏他呀！”

　　您琢磨琢磨这话里的意思：皇帝的亲儿子一个都比不上皇帝的小老弟。

　　唐太宗听罢此话的心理活动，外人不得而知。他只是不咸不淡地对老魏说：“朕同意你的意见。既然你觉得李元轨这么好，那干脆让他当你女婿好了！”

　　过于完美，无法评价

　　也难怪魏徵觉得李元轨好，翻翻李元轨的人生履历表，高光时刻数不尽——

　　唐高祖李渊驾崩，李元轨穿着布衣守孝，好几天不吃饭，堪称忠孝楷模。

　　有的王爷浮夸高调，为人傲慢，但李元轨沉稳谨慎，待人和善，没事儿就宅在家看书。

　　突厥进犯定州，李元轨下令打开城门，偃旗息鼓，演了一出“空城计”。突厥人疑心有埋伏，不战而退。

　　定州人李嘉运勾结反贼，唐高宗下诏诛杀所有同党。李元轨认为杀人太多会造成民心不稳、边境混乱，只处死了领头的人。后来他被调回洛阳，唐高宗遇到大事就征询他的意见。

　　高宗驾崩后，李元轨掌管征收封地租税，下属劝他从中渔利。李元轨训了那人一通：“你应当监督我，而不是哄我犯错！”

　　忠孝，从容，有勇有谋有远见，还不贪财，这样的王爷，难得一见。好友刘玄平提及李元轨直叹气：“李元轨没啥长处！”旁人感到奇怪：“此话怎讲？”刘玄平说：“人有短处，才能衬托出其长处。李元轨浑身都是优点，这咋评价？”

　　不贪多，占一头就行

　　如此完美的人，居然未得善终。

　　公元688年，李元轨不满武则天专政，与越王李贞密谋造反。事情败露后，武则天将他撵出洛城，贬往黔州。车行半路，李元轨死了。怎么死的？不知道。

　　这么一看，李元轨的缺点其实挺明显：他思想固化，认为女人不能当领导！

　　相较而言，安业坊的另一位业主李怀远就比较识趣。史载，李怀远少时穷困，但好学上进、清高自重。有人想以祖上功勋保送他入仕，他拒绝了：“借人之势攀附上位，高士不为；靠祖上功德去当官，非我志向。”

　　后来，他凭本事通过科举考试，被朝廷派到河北老家当邢州刺史。他放着衣锦还乡的好处不占，非要避嫌，改去别的州当刺史。

　　在职期间，李怀远清简自律，政绩不凡，最后当上了宰相。神龙年间，李唐王室宗亲与大臣联手发动政变，冲进上阳宫，逼迫武则天退位。李怀远当时扮演什么角色，史书未讲，只说他称病请求退休。唐中宗让他以东都留守的身份在洛阳“养老”。

　　李怀远久居高位，越发朴素。他在安业坊住了多年，宅院还是老样子。同僚见他乘驾劣马，问他为何不换一匹骏马。他说：“此马能让我幸免受惊、颠簸，别无所求。”

　　公元706年，李怀远寿终正寝，唐中宗辍朝一日，亲自写悼文，追赠其谥号“成”。

　　李怀远能“成”，或许在于他比李元轨更懂退让。月满则亏，好事儿不能都叫你占全了。适时“后退”，海阔天空。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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