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洛阳今日全区阴天 气温12℃到21℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.05.12 08:15

　　5月是春夏交替的时候，冷空气却不肯偃旗息鼓，一股接着一股，不断让我们感受寒意。

　　据中国天气网消息，目前，新一股较强冷空气又开始影响我国北方地区，未来3天，山西、河北、内蒙古等地局地或创下近30年同期最高气温新低，一天之隔，气温从春返冬。南方多地将迎今年以来最强降雨过程，其中江南南部、华南大部将是强降雨的核心区域，广东、广西局地累计雨量或突破历史同期极值。

　　根据最新的气象资料分析，短期内有冷空气南下影响洛阳，预计今天，洛阳全区阴天，傍晚到夜里转小雨，偏北风4级到5级，气温12℃到21℃；明天洛阳全区阴天，部分地区有小雨，偏北风4级到5级，气温10℃到20℃。

　　已经进入5月中旬，为什么我国北方还出现同期罕见寒凉？中国天气网的专家表示，造成北方气温偏低的原因主要是两股冷空气的接连打压。首先，上一股冷空气(6日至8日)刚刚结束，新一股冷空气又接踵而至，使得气温一降再降；其次，上一股冷空气影响过后，北方大部分地区天空一直没有彻底放晴，云量增多，导致地面辐射增温减少，大部分地区气温较低，华北多地最高气温持续不足20℃。在气温较低的前提下，目前这股冷空气进一步打压，导致一些地方出现同期罕见低温。预计15日后，北方气温迅速回升，15日、16日华北平原一带最高气温将回升到30℃上下，暖热回归。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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