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周六见！洛北板块发展论坛即将启幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.11 20:04

　　利好政策频频出台，楼市回暖信号强烈。日前，“青春洛阳 城势而上”2022洛阳板块成长计划主题活动正式启动，聚焦板块价值，剖析地产资讯，致力于为购房者置业安家提供参考，获得社会各界广泛关注。

　　为进一步丰富该活动的内容，5月14日15时，“青春洛阳 城势而上”2022年洛阳板块成长计划首站——“城市北望 价值所向”2022洛北板块发展论坛将在洛阳网视频号直播间拉开帷幕，多位“行业大咖”助阵，为购房者提供“置业干货”，并送上生活好物等直播福利。

　　本次论坛由洛阳网联合碧桂园、保利、旭辉、建业、凯瑞、碧桂园五家品牌房企共同举办。届时，河南科技大学教授、博士、洛阳国土资源空间规划专家委员会委员席升阳，洛阳市规划建筑设计研究院有限公司总建筑师、洛阳第二建筑设计院院长张松杰等专家将亮相直播间，深度解读楼市新政、洛阳“城势”及区域发展特性，为行业发展新格局注入信心。

　　其中，席升阳将发表《建强洛阳副中心，洛北城区迎来新机遇》主题演讲，以洛北板块为例，通过解读其地理空间、交通布局、产业势能之特点，剖视洛阳地产发展潜力；张松杰将围绕“洛北如何助力城市提升功能品质”主题发表演讲，站位城市发展大局，深入挖掘洛北板块优势特点，让购房者置业方向更加明朗。

　　同时，碧桂园、保利、旭辉、建业、凯瑞、碧桂园五家品牌房企代表及媒体代表将齐聚直播间，前瞻楼市发展趋势，积极参与直播互动，回答购房者聚焦的种种置业“痛点”。

　　作为策划组织方，洛阳网首次联合多家品牌房企及行业媒体、以论坛形式进行线上直播，将充分发挥主流媒体的内容优势与传播影响力，进一步促进洛阳房地产市场健康平稳发展。

　　欢迎广大关注洛阳地产行业发展、近期有置业需求的朋友扫码预约论坛直播，5月14日15时不见不散！(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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