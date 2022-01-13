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洛阳理工学院牵手洛阳华媒云商 助力洛阳电商产业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.11 19:59

　　11日，洛阳理工学院与洛阳华媒云商科技有限公司签署协议，双方将共建大学生就业实习基地，更好地培养高素质、高技能的应用型人才。同时，双方还将围绕电子商务领域开展产学研合作，助力洛阳电商产业发展。

　　洛阳市提出，要打造成为中部地区“电商之都”，实施“十百千万亿”工程，到2024年培育100个骨干电商企业，力争实现电商网络零售额突破千亿元。聚焦电商这一风口产业，洛阳理工学院与洛阳华媒云商科技有限公司将在资源统筹与共享、技术创新与服务、人才交流与培养、学生就业与创业等方面展开合作，实现校企合作共赢。

　　洛阳理工学院外国语学院院长易明介绍，华媒云商电子科技有限公司依托洛报集团的品牌和优势资源，主动出击，不断探索传统媒体转型升级的新模式，成为报业转型创新融合发展的先锋和典范。洛阳理工学院在人才培养方面始终坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的方针，改革教育方法，转变人才培养模式，不断为地方和行业输送急需的人才。双方在创新谋发展、经济发展教育先行、助力洛阳副中心城市建设等理念上不谋而合，在电商发展，文化宣传及素质教育等方面也有很多合作的空间，此次校企合作正是新形势下校企发展的内在要求和实现双赢的战略举措。

　　洛阳华媒云商科技有限公司是洛阳日报报业集团的全资子公司，是洛阳高新技术企业，现有38项计算机软件著作权，申请专利2项，自有技术、采购、运营团队，其旗下的“购时惠”电商平台已经成为不少洛阳市民网购的首选。该公司同时拥有“小记者夏令营”“万人小手画牡丹”“小记者春晚”“洛报教育培训学校”等多个项目，可为多个专业的在校大学生提供实习、就业机会。

　　“人才是企业发展的基石，尤其当前，以电商为代表的线上消费呈现出爆发式增长态势。此次与洛阳理工学院的校企合作不仅为企业发展注入新活力，也希望通过产教融合，为洛阳电商人才的培养提供更好的平台。”华媒云商负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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