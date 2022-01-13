洛阳住房公积金贷款政策调整

11日，洛阳市住房公积金管理中心发布通知，决定阶段性取消资金风险预警对计算个人可贷额度的限制，计算公式中相关系数和倍数恢复至预警前状态。

11日，洛阳市住房公积金管理中心发布通知，决定阶段性取消资金风险预警对计算个人可贷额度的限制，计算公式中相关系数和倍数恢复至预警前状态。

根据《洛阳市促进房地产市场持续平稳健康发展的若干措施》(以下简称《措施》)调整公积金贷款政策，涉及房地产项目准入备案、住房公积金贷款额度提升、二套房和二手房购买政策等。

风险预警阶段性调整

去年3月，因住房公积金个人住房贷款率超过95%，洛阳启动住房公积金流动性风险一级预警防控措施，要求住房公积金贷款轮候发放；在个人住房公积金贷款额度计算公式中，公积金缴存余额倍数下调为6，各档次时间系数分别下调0.3。这样一来，缴存时间短、账户余额少的职工受影响比较大。

此次明确，取消预警条件下对贷款额度计算公式中涉及系数下调的规定，即恢复到2021年3月6日前的贷款额度计算方式：

贷款额度=(借款人公积金账户余额+配偶公积金账户余额)×10倍×缴存时间系数(账户余额不足一万元的按一万元计算)。

缴存职工可参照以下规定，自行计算贷款额度：

6个月＜缴存时间≤12个月，缴存时间系数为0.7；12个月＜缴存时间≤24个月，缴存时间系数为1.0；24个月＜缴存时间≤36个月，缴存时间系数为1.1；36个月＜缴存时间≤48个月，缴存时间系数为1.2；48个月＜缴存时间≤60个月，缴存时间系数为1.5；60个月＜缴存时间，缴存时间系数为2。

该中心相关负责人介绍，阶段性取消预警限制措施可以释放较多存量资金，提高职工贷款额度，满足职工购房资金需求。该中心将根据运行实际情况及时研究适应洛阳房地产健康发展的调控措施。

房地产项目准入备案

此前，房地产开发公司在取得商品房预售证后，须待项目进度达到三分之一时才能申请住房公积金贷款项目准入备案。

《措施》明确，今后房地产开发公司在取得商品房预售许可证时即可申请住房公积金贷款项目准入备案。

提高住房公积金贷款额度

此前，洛阳个人住房公积金最高贷款金额为45万元；夫妻双方共同使用住房公积金，最高贷款金额为55万元；去年10月下旬出台的《住房公积金助力青年友好型城市建设工作措施》规定，经我市认定的青年人才，在连续缴存6个月后，购房时公积金贷款额度不受缴存时间和缴存额限制，在不超过还款能力的前提下，最高贷款额度为60万元。

《措施》明确，今后个人最高贷款金额调整为55万元，夫妻双方、青年人才最高贷款金额调整为65万元。

二手房购买政策更惠民

此前，使用住房公积金购买二手房要根据房龄来确定首付比例，即房龄5年以下首付比例为20%、房龄5年至10年首付比例为30%，房龄10年以上首付比例为40%等。

《措施》明确，今后二手房住房公积金贷款最低首付比例不再设置房龄年限范围，统一按照20%执行。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 刘彩龙 钞阳）