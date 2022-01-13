国家需要高于一切……李俊贤院士用一生作答

李俊贤金句：“作为一名党员，无论在任何时候、任何情况下，都要绝对按照党员标准严格要求自己，把党和人民利益始终放在第一位，把个人利益放在第二位。”

李俊贤金句：“作为一名党员，无论在任何时候、任何情况下，都要绝对按照党员标准严格要求自己，把党和人民利益始终放在第一位，把个人利益放在第二位。”

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《李俊贤传》近日出版，洛阳市再次掀起学习李俊贤科学家精神热潮。11日，在黎明化工研究设计院，副总工程师王宏伟回忆起与李俊贤院士一起工作场景，他说李俊贤院士爱党报国的精神影响了一代又一代化工人。

“在每一次重大科研方向的选择上，李院士都能急国家之所需，将个人利益置之度外。”王宏伟说。

1966年，李俊贤奉命来到青海省一个山沟里筹建黎明化工厂，开始高性能燃料的研制工作。当时，科研条件极其艰苦。在建厂之初，他和团队每天以盐水煮蚕豆、青稞粉为食物，因此得了严重的胃病。

“山沟里九月就下雪，住在无暖气的工棚里，早晨起来毛巾冻得帮帮硬，当时李厂长和大家同吃同住。”《我心中的中国工程院院士李俊贤先生》一文记录了李院士和团队在青海的环境。

为了能为国家争口气，李俊贤在极其艰苦的生活环境和简陋的科研条件下埋头苦干。他带领团队成功研制出达到世界先进水平的高性能燃料，助力中国航空航天事业实现零的突破，开创了中国航天史的新纪元。直到今天，该燃料在国内仍是重要高性能燃料品种。

黎明化工研究设计院青年博士薛金强回忆说，李俊贤院士说起在青海的工作情景总是一笑而过。他告诉大家，“那个时候见面不谈困难，大家就说是否完成任务，主要是想怎么样把国家急需的东西搞出来，希望越快越好，为国家争口气”。

60多年来，李俊贤院士以国家利益为先，苦干实干，勇于创新。他研制的产品助力国家重点工程，至今仍广泛应用诸多大国重器和汽车、建材、家居等国计民生行业。

“希望洛阳发展得更好，希望我们的祖国更加强大。”李俊贤如是说。虽然已过鲐背之年，但他最关心的依旧是党和国家的事业。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张云众）