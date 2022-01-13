洛龙区出台资金奖励政策，聚焦这个领域

洛龙区柔性引才再出新政，在洛阳市率先出台资金奖励政策，鼓励辖区内企业、科研院所到沿海发达地区建设离岸创新中心。

洛龙区柔性引才再出新政，在洛阳市率先出台资金奖励政策，鼓励辖区内企业、科研院所到沿海发达地区建设离岸创新中心。

11日，记者从洛龙区获悉，该区正式出台实施细则，从资金奖励、人才认定等方面着手，支持企业建设离岸创新中心，着力解决高新技术缺乏与人才招引留用两大难题。

据介绍，这项资金奖励政策主要针对洛龙辖区内的企业、科研院所等机构。这些企业院所需满足在洛龙区依法注册登记、具有独立法人资格、对洛龙区有实际财政贡献、对离岸创新中心具有实际控制权、技术研发方向与洛龙区鼓励支持发展的6大产业集群方向一致等要求。同时，申报单位的离岸创新中心应具有200平方米以上的办公和科研场地，拥有必要的测试、分析手段等仪器设备，专门参与科技研发的人员还需不少于10人。

按照奖励政策规定，洛龙区的企业院所在北京、上海、广州、深圳、苏州、杭州、成都、重庆等省外创新人才密集区、创新资源集聚区，设立新型研发机构、重点实验室、工程技术研究中心、工程研究中心、企业技术中心或具备创新研发功能、承担研发任务的分(子)公司等离岸创新中心的行为，都可以申请奖励。

其中，离岸创新中心的科技研发成果，经过技术交易在洛龙区转化的重大项目、生产线，按技术交易额给予5%的补助，年度补助总额不超过100万元。离岸创新中心如在当地通过国家、省认定和备案，洛龙区将按照国家级、省级的标准分别给予30万元、10万元的一次性奖励。离岸创新中心正式全职聘用，且签订劳动合同、每年工作时间不少于6个月的高层次人才，将参照洛龙区本地人才政策享受相关待遇，并在政策有效期内按照院士每年10万元、博士每年3万元进行奖励，每个离岸创新中心享受的人才奖励合计总额最高不超过50万元。

洛龙区政府相关负责人介绍，将按照市委坚持以创新引领发展的工作要求和“对标深圳南山、建设创新高地”发展定位，深入领会“不求所有、但求所用”的柔性引才理念，吸引更多高层次人才在发达地区的离岸创新中心进行科研创新，并推动技术成果回归洛龙进行转化，实现“科研在沿海、产业在洛龙”的优势互补发展格局。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 谢芳）