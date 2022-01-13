洛阳“小红花”车主突破7000人 外地车主也可在洛领到“小红花”

11日上午，在洛阳市九都路体育场路口附近，驾驶黑龙江牌照汽车的韩冬冬因主动礼让斑马线被现场执勤交警颁发寓意文明行车的“小红花”车贴。

11日上午，在洛阳市九都路体育场路口附近，驾驶黑龙江牌照汽车的韩冬冬因主动礼让斑马线被现场执勤交警颁发寓意文明行车的“小红花”车贴。

韩冬冬是黑龙江人，目前在洛阳工作。“洛阳对文明交通的重视程度，让我印象深刻。”韩冬冬说，洛阳的交通环境较好，机动车礼让斑马线的现象随处可见，“在这样的文明氛围下，我会不自觉地规范自己的行车习惯。能成为洛阳的‘小红花’车主，我很开心。”

目前，在洛阳市委宣传部指导下，由洛阳市创建办、洛阳市文明办、洛阳市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”活动仍在进行，“送你一朵小红花”作为该活动的子活动也获得了很多机动车驾驶员的积极参与。

记者从市交警支队了解到，截至目前，交警部门在市区发出的“小红花”数量已超过7000个。这也就意味着，洛阳市“小红花”车主突破7000人。接下来，按照计划，交警部门将把“小红花”的发放作为常态化工作持续推进，力争在本月底突破1万人，以此营造全社会文明行车良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图 通讯员 陈志强)④