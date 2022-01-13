确保食品安全！洛阳重点排查整治3个环节24类问题

11日，记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起，洛阳在全市开展为期两个月的食品安全风险隐患大排查大整治，深化食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，确保全年全域食品安全。

11日，记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起，洛阳在全市开展为期两个月的食品安全风险隐患大排查大整治，深化食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，确保全年全域食品安全。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，结合洛阳食品安全风险监测数据、日常监督检查情况、抽样检测结果、群众投诉举报等情况，此次行动重点排查整治3个环节24类问题：

食品生产环节——

以查处无证生产、超范围生产、场所环境卫生差为重点内容，重点整治粮食加工品、肉制品、饮料、糕点、豆制品、淀粉制品、食用油等企业(小作坊)存在的7类问题：

1.无证生产、超范围生产；

2.生产环境脏乱差；

3.原辅料进货查验资料不全，进口冷链食品无“三证一码”、与其他物品混放；

4.使用过期、变质、回收等有问题或来源不明的原辅料；超量超范围使用食品添加剂；添加非食用物质；

5.工人无健康证或健康证过期；

6.标签标识虚假标注、夸大宣传；

7.生产车间及库房无防蝇、防鼠、防虫设施。