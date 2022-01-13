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最新消息！事关民生保障领域电动(燃油)三轮车通行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2022.05.11 18:01

　　今日，“洛阳交警”微信公众号发布《关于规范城市区民生保障领域电动(燃油)三轮车通行的通告》，具体内容如下：

关于规范城市区民生保障领域
电动(燃油)三轮车通行的通告

　　按照《洛阳市电动(燃油)三轮车低速电动四轮车及电动自行车综合整治三年行动实施方案》(以下简称《方案》)工作要求，对不能办理注册登记的电动三轮车，要求2022年9月30日前淘汰完毕。为降低涉及民生保障领域电动(燃油)三轮车的淘汰给广大群众生活带来的影响，确保良好有序淘汰，现就全市涉及民生保障领域电动(燃油)三轮车界定及通行证办理相关事项通告如下：

　　01 界定

　　结合《方案》，按照生活必需、难以替代的原则，涉及民生保障领域的电动(燃油)三轮车行业包括：邮政快递、环卫清洁、燃气配送、通信保障、电力抢修、市政养护、共享电车供给、家用桶装水配送、奶业配送、报业投递等领域使用的电动(燃油)三轮车。

　　02 分类管理

　　对于涉及民生保障领域的电动(燃油)三轮车，符合办理注册登记并已悬挂机动车号牌的车辆实行通行证管理，并尽可能实行网上办理；对于不能办理机动车登记的车辆实行临时通行证管理，按照2022年9月30日前淘汰完毕的时间节点，采取有计划、分批次、逐月递减临时通行证办理的措施，逐步淘汰。2022年10月1日以后不再办理临时通行证。

　　03 办证须知

　　一、办证条件

　　(一)申请办证主体

　　办证主体为独立法人的公司(协会)

　　(二)办证车辆

　　对于涉及民生保障领域的电动(燃油)三轮车，符合办理注册登记并已悬挂机动车号牌的车辆实行通行证管理；对于不能办理机动车登记的车辆实行临时通行证管理。

　　申请办理通行证(临时通行证)的车辆包括：邮政快递、环卫清洁、燃气配送、通信保障、电力抢修、市政养护、共享电车供给、家用桶装水配送、奶业配送、报业投递等领域使用的电动(燃油)三轮车。

　　二、办证材料

　　办证主体提供以下材料(均需加盖公章)

　　1、公司(协会)关于申请办理通行证的文书

　　2、公司(协会)营业执照复印件

　　3、法人委托(授权)书

　　4、委托(授权)人身份证复印件

　　5、申请办证车辆清单(附电子版)

　　6、车辆行车证或车辆合格证复印件、车辆保险

　　7、车辆统一外观标识、编码后的照片

　　8、公司(协会)淘汰非国标车辆计划表(月)

　　9、公司(协会)车辆管理制度及承诺书

　　三、办证地址

　　洛阳市公安局交警支队机动大队一楼窗口审核办理(洛龙区开元大道251号，工作日办理)。

　　四、管理要求

　　(一)符合条件的办证主体需提供相关材料一式两份。

　　(二)申请主体需建立内部管理制度，严格通行车辆的管理。

　　(三)办理通行证的车辆必须专车专用，遵守相应的法律法规。一经发现未遵守专车专用现象，将收回该车通行证，并核减相应所属公司(协会)的通行证数量。

　　2022年5月9日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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